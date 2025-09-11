バレーボールSVリーグ女子の岡山シーガルズが、来月（10月）の開幕戦を前に記者会見を開き、選手らが意気込みを語りました。

【写真を見る】スローガンは”あくなき挑戦” 岡山シーガルズがシーズン開幕に向け会見【SVリーグ】

会見には、河本昭義監督と、選手7人が臨みました。



（岡山シーガルズ 河本昭義監督）

「あくなき挑戦というスローガンで、みんなで1点・2点と、チャンスをもらったときに勝ちにいけるのか勝てるのか」

昨シーズンSVリーグを14チーム中11位で終えた岡山シーガルズ。約10年間、チームを支えてきた金田修佳選手と宇賀神みずき選手が昨シーズン限りで引退し若手中心のチームとなっています。



185センチの身長を生かしたブロックが武器の宮川絢花選手ら、6人の新戦力とともに次のシーズンに挑みます。

（岡山シーガルズ 長荑そらキャプテン）

「目の前の一戦一戦をチーム全員で戦って、シーガルズにしかできないようなバレーを、みなさんにお届けできたらいいなと思います。」



開幕戦は来月10日。アウェーでKUROBEアクアフェアリーズ富山と対戦します。