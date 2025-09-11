ハウステンボス“2大アトラクション”誕生をミッフィー達がお祝い！ 9．12同時オープン
ハウステンボスは、9月12日（金）に、新ライドアトラクション「AIR CRUISE the RIDE（エアクルーズ・ザ・ライド）」と、“絵本没入型”アトラクション「Miffy’s Dream Storybook（ミッフィーのドリームストーリーブック）」を同時オープンします。それに先駆けて、9月10日（水）にオープニングセレモニーが開催され、ミッフィーたちがそれぞれのアトラクションの誕生をお祝いしました。
【写真】カメラに向かってたくさんポーズを決めてくれたミッフィー
■2大アトラクションがついにオープン
風情を感じる音楽が流れる中、ツアーコンダクターとミッフィーが登壇。白のスカーフを首に巻き、鮮やかな制服を着用したツアーコンダクターと、オレンジのリボンが添えられた青いワンピースをまとったミッフィーが登場すると、報道陣から思わず「かわいい！」の声が。2大アトラクションの同時オープンを記念したバルーンリリースが行われ、オレンジや水色の風船が青空を華やかに彩っていきました。
また本イベントに参加したハウステンボス代表取締役社長執行役員CEOの高村耕太郎氏は、「Miffy’s Dream Storybook（ミッフィーのドリームストーリーブック）」が、今年6月21日（土）にオープンしたミッフィーをテーマにしたエリア「Miffy Wonder Square（ミッフィー・ワンダースクエア）」を完成させる最後の重要なパーツだと説明。世界中で愛されるミッフィーの絵本の世界にゲストが入り込み、自身のカメラや施設内のカメラを使って世界に1つしかない思い出をゲスト自身のオリジナルで作ることができるユニークなアトラクションだと話します。
さらに、「『AIR CRUISE the RIDE（エアクルーズ・ザ・ライド）』」は地球が生み出した大自然の中を空から滑空できる本格的なライドアトラクションで、解像度が高い8KのLEDフルスクリーンに映し出される大自然に飛び込むような体験は、自分自身が映像の一部になっているような本格的な体験ができます」と、新アトラクションのオープンを待ちわびるゲストへアピールしていました。
