¡Ö¤É¥¢¥Ã¥×¤Ç¤âÉé¤±¤Ê¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡×Âç²Ï¼ç±éÇÐÍ¥¡¢²èÌÌÀêÎÎ¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÂçÈ¿¶Á¡Ö¤ªÃãÌÜ¤¹¤®¡×¡Ö¥¹¥´¥¤¡¢¥¥ã¥¹¥È¡×
¡Ö´éÂç¤¤¯¤Æ¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎºÊÉ×ÌÚÁï(Ê¡²¬¸©ÌøÀî»Ô½Ð¿È)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡ÖÊõÅç¡×¤Î¸ø³«¥×¥ì¥ß¥¢¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢²èÌÌ¤òÀêÎÎ¤·¤¿¹½¿Þ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡9Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¤Ë¤ÏÂçÍ§·¼»Ë´ÆÆÄ¡¢¹À¥¤¹¤º¤é¥¥ã¥¹¥È·×14¿Í¤¬»²²Ã¡£ºÊÉ×ÌÚ¤Ï¡ÖÌ¿¤ò·Ò¤°Êª¸ì¡ØÊõÅç¡Ù¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢14¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Î³¬ÃÊ¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤¿¡¢¤ªÃãÌÜ¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡ÌäÂê¤Ï¤½¤Î¹½¿Þ¡£ÀèÆ¬¤ÎºÊÉ×ÌÚ¤Î´é¤¬²èÌÌ¤Î4Ê¬¤Î1¤Û¤É¤òÀê¤á¤ë¡¢à¸ü¤«¤Þ¤·¤¤á¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤ÎÌ¾Á°¤È¡Ö#´éÂç¤¤¯¤Æ¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥¿¥°ÉÕ¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤ªÃãÌÜ¤¹¤®¡×¡Ö¥¹¥´¥¤¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÁÇÅ¨¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö¤È¡¼¡¼¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¤Ç¤³¤Á¤é¤Þ¤Ç¥Û¥Ã¥³¥ê¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ª´éÂç¤¤¯¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Ç¥«¤¯¤Æ¤â¡£¤É¥¢¥Ã¥×¤Ç¤âÉé¤±¤Ê¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¤¹¤´¡¼¡×¡Ö¥É¥¢¥Ã¥×´ò¤·¤¤ºÇ¹âµé¤Ë¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÊõÅç¡×¤Ï¡¢ÊÆ¹ñÅý¼£²¼¤Î²Æì¤òÉñÂæ¤Ë¼«Í³¤òµá¤á¤Æ¶î¤±È´¤±¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÍ§¾ð¤È³ëÆ£¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¡£ºÊÉ×ÌÚ¤Ï2009Ç¯¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÅ·ÃÏ¿Í¡×¤Ç¼ç¿Í¸ø¤ÎÄ¾¹¾·óÂ³¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£