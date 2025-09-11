シティ・メディカル・ホールディングス（株）（文京区）と関連会社３社は８月３１日、東京地裁より会社更生手続開始決定を受けた。

更生管財人には金山伸宏弁護士（かなやま法律事務所、港区西新橋１−２１−８）が選任された。

管財人室（電話０３−５８０３−７４４１、受付時間：平日１０〜１７時）が設置されている。

負債はシティ・メディカル・ホールディングスが６億４６００万円で、４社合計約３０億２６００万円。





首都圏を中心に調剤薬局をグループで展開していた。中核のシーシー・コア・ファーマシーは、関東圏を中心に「薬局コア・ファーマシー」、「富士薬局」などの店名で２１店舗を展開し、２０２０年５月期には売上高２２億７２３５万円をあげ、積極的な事業展開でグループの業容を拡大した。しかし、グループ内での資金トラブルなどもあり、２０２４年には金融機関への借入金返済のリスケを要請。スポンサーを選定し、再生を図ることとなった。経営している調剤薬局は通常通り営業を継続しており、「迅速かつ確実な再建のため、今後速やかにスポンサーを選定し、調剤薬局事業の再建を図る」としている。会社更生手続開始決定を受けたのは以下の４社。※シティ・メディカル・ホールディングス（株）（TSRコード:136742750、法人番号:1010001212105、文京区本郷１−５−７、設立２０２０（令和２）年９月２日、資本金３９９９万円）※シー・シー・コア・ファーマーシー（株）（TSRコード:294317295、法人番号:9010001089874、文京区本郷１−５−７、設立１９９６（平成８）年７月２３日、資本金１０００万円、負債総額約１８億６６００万円）※コア・ファーマシー（株）（TSRコード:313746826、法人番号:8030001020227、埼玉県戸田市下戸田２−１６−２、設立１９９６（平成８）年８月１２日、資本金１０００万円、負債総額約２億４０００万円）※（株）コンフィアンス（TSRコード:282228250、法人番号:9050001027319、茨城県日立市折笠町５６４−２、設立２０１１（平成２３）年９月１日、資本金１００万円、負債総額約２億７４００万円）