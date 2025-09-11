お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司（44）が10日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・17）で、旅行の土産品についてトークを展開した。

この日番組では「旅好き関西人に調査！旅をするなら○○に注意しろ」をテーマに、街頭インタビューを実施。そこではタクシーでのトラブルや、テンションが上がりすぎて忘れ物をしたなどの話が語られた。

その中で、現地で購入した土産が実は地元産だったという体験談を受け、タレントの勝俣州和は自身の経験を回想。オーストラリア土産として菓子を買おうとしたものの、持ち帰り中に破損することなどを考え、帰国後東京の輸入食品店で購入し配ったエピソードを披露した。

そして「めっちゃ文句を言われたけど、物は同じじゃん」と不満をぶつけると、話を聞いていた「マヂカルラブリー」野田クリスタルも「分かりますけど、どこでも良くない？」と賛同した。

これを受けて、山内は「うちのオカンは旅行に行く時に、その旅行先のお土産を、先に通販で家に送る」と告白。「（物は）一緒やから。行く前に、お土産はコレなんだなって送っとけば、荷物にならないからって」と明かすと、驚きの声が上がったが、相方・濱家隆一は母親の人柄を知るのか「凄い合理的な母ちゃんなんですよ」と補足した。

しかしこの議論に「ぼる塾」田辺智加は「いやでもそもそも、買ってくれて、その産地で文句を言うのが間違ってないですか？」と疑問。「そもそもがご好意というか、“旅の土産に良かったらどうぞ”っていうものが、“これ産地が違う”とか言うのが間違ってる」とピシャリと締めていた。