タレントの神田うの（50）が11日、自身のインスタグラムを更新。ユーチューバーのヒカル（34）との2ショットを披露した。

「ヒカルさんプロデュースのNMNサプリメント『P3』の撮影にて ヒカルさんにお目にかかるのは今回で3回目でした」と書き出すと、ピンクの肩出しのドレス姿の自身と黒のセットアップに白のインナー姿のヒカルの2ショットをアップ。

「ご本人のYouTubeに呼んで頂いた時に私がお持ちしたご結婚お祝いのお花のお礼にと、マスカットのお菓子を贈ってきたり（しかもたまたま娘が大好きな物でした）今回の撮影時には私にだけでなくマネージャーにまで菓子折りをお持ち下さったりと、お若いのにちゃんと気を遣えるキチンとされた方です」と紹介。

「お若くて、しかも新しい分野でご成功されているので嫉妬や妬みでヤイヤイ外野がうるさい（意地悪）事もおありのようですが、ヒカルさんはヒカルさんらしく突き進んでいって欲しいと思っています」とエールを送った。

また「これからも新感覚でどんなご活躍をされていくのかビジネスマンとして更なる成長をされるであろうヒカルさんの未来も楽しみにしています」と期待を寄せた。