ÅÄÃæÈþÆà»ÒÎ¨¤¤¤ë£¸£°Ç¯Âå¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥Í¥ª¡ú¥¹¥¿¡¼¥º¡×³ùÁÒ¤Î³¤¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¤¹¤ë³èÆ°¤Ë»²²Ã
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÄÃæÈþÆà»ÒÎ¨¤¤¤ë£±£¹£¸£°Ç¯Âå¥¢¥¤¥É¥ë¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥Í¥ª¡ú¥¹¥¿¡¼¥º¡×¤¬¡¢£²£±Æü¤Ë¿ÀÆàÀî¸©³ùÁÒ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤«¤Þ¤¯¤é£²£°£²£µ½©µ¨¡¡¤¦¤ß¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¡ª¤Þ¤Á¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¡ª¡×¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢°ìÈÌ»²²Ã¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡³ùÁÒ»Ô°è³¤´ß¤Ç¤Î¥Ó¡¼¥Á¥¯¥ê¡¼¥ó³èÆ°¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÀ¾Â¼ÃÎÈþ¡¢ÅÏÊÕ¤á¤°¤ß¡¢¥ß¥Î¥ï¥Þ¥óÅù¤¬»²²ÃÍ½Äê¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ï¡Ö¥Í¥ª¡ú¥¹¥¿¡¼¥º¤Ï¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤È¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤Î£²ËÜÃì¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀè¤â¥Ó¡¼¥Á¥¯¥ê¡¼¥ó¡õ¥Õ¥§¥¹¤ò·×²èÃæ¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÅöÆü¤Ï¡¢¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤«¤Þ¤¯¤é¡Ê³¤¤ÎÉô¡Ë¡ß¹õ¤Ò¤²´íµ¡°ìÈ¯¤âÍ³Èæ¥öÉÍ³¤´ß¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡££µ£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥¿¥«¥é¥È¥ß¡¼¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡Ö¹õ¤Ò¤²´íµ¡°ìÈ¯¡×¤Ï¡¢³«È¯¼Ô¤¬³ùÁÒ»Ô¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¹ç½É¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¥¿¥ë¤Î¹â¤µÌó£±¥á¡¼¥È¥ë¤ÎµðÂç¡Ö¹õ¤Ò¤²´íµ¡°ìÈ¯¡×¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥Ó¡¼¥Á¥¯¥ê¡¼¥ó³èÆ°¤À¡£