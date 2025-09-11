EIGHT-JAM、プロが選ぶ「昭和・平成・令和の最強メロディー」発表 宇多田ヒカル・藤井 風・Official髭男dism・King Gnu・SMAPなど【2000年より前・後 各10位一覧】
【モデルプレス＝2025/09/11】10日放送のテレビ朝日系「EIGHT-JAM 昭和・平成・令和50年分総決算！！ プロが選ぶ最強メロディー BEST100」（よる6時30分〜）では、アーティストや音楽関係者が選んだ2000年より前と2000年以降各部門の「最強メロディーBEST50曲」を発表した。
【写真】「最強メロディー」TOP10に2曲入った男性アーティスト
この企画では、アーティストや音楽プロデューサーなど、過去最多・93名の音楽のプロたちへ「最強メロディ」をアンケート。川谷絵音や三代目 J SOUL BROTHERSのOMI（※「O」はストローク付き／登坂広臣）、アイナ・ジ・エンド、こっちのけんと、Toshl、DISH//の北村匠海、緑黄色社会の長屋晴子など有名アーティストも名を連ねる中、アンケートによる順位に応じてポイントを集計。そこから「2000年より前」と「2000年以降」の2部門にわけ、各50位ずつの「最強メロディーBEST50曲」を発表した。
1位：「ロビンソン」スピッツ（’95）
総勢22名が選出。90年代の楽曲で初めてMVが再生数1億回を突破、ストリーミング再生数1.4億回突破。
2位：「異邦人」久保田早紀（’79）
Aoooのすりぃ、音楽プロデューサー・もふくちゃん、DISH//の矢部昌暉ら令和世代からベテラン世代まで幅広く選出された。
3位：「ラブ・ストーリーは突然に」小田和正（’91）
冒頭のギターだけで、この曲だとわかるのがすごい。(矢井田瞳)
4位：「ルビーの指環」寺尾聰（’81）
川谷絵音、石崎ひゅーいらアーチストや音楽のプロ総勢17人が選出。
5位：「First Love」宇多田ヒカル（’99）
宇多田が当時15歳で書いたラブソング。胸の奥を震わせる奇跡のメロディー。（Toshil）
6位：「SAY YES」CHAGE and ASKA（’91）
フジテレビ系ドラマ「101回目のプロポーズ」（1991）主題歌。
とても難解で独創的なのに、全くそれを感じさせない。(サウンドP・TAKU INOUE）
7位：「どんなときも。」槇原敬之（’91）
まっすぐなメロディーと歌詞が心に刺さる名曲。（Aooo やまもとひかる）
8位：「Automatic」宇多田ヒカル（’98）
宇多田15歳のデビュー曲。
言葉とハマりまくっているサビのメロディーがすごい。（Omoinotake 福島智朗）
9位：「真夏の果実」サザンオールスターズ（’90）
世界中の誰が聴いても良いメロディー。(ゴールデンボンバー 鬼龍院翔)
10位：「春よ、来い」松任谷由実（’94）
詩として国語の教科書にも掲載。
1位：「TSUNAMI」サザンオールスターズ（’00）
290万枚を売り上げた名バラード。
いきなりの歌から、メロディーの道筋が、リスナーをサビまで迷わせない。(いきものがかり 水野良樹）
語り部のような流れるメロディー展開。(緑黄色社会 長屋晴子）
2位：「粉雪」レミオロメン（’05）
叫びながら5度跳躍する印象的なメロディーが最強。(シンガーソングライター／ボカロP・syudou)
3位：「Pretender」Official髭男dism（’19）
総勢19人の音楽のプロが選出。
1音の工夫でこんなにも物語が生まれるなんて、まさに天才。(こっちのけんと)
4位：「白日」King Gnu（’19）
歌い出しからのつかみが最高。(緑黄色社会 長屋晴子）
5位：「Everything」MISIA（’00）
2000年代女性アーティストシングル最大の売り上げ。
6位：「エイリアンズ」キリンジ（’00）
yamaやキュウソネコカミのヨコタシンノスケら4人のアーティストが1位に選出。
7位：「きらり」藤井 風（’21）
空を飛べそうな爽やかなメロディー。（Little Glee Monster ミカ）
8位：「Subtitle」Official髭男dism（’22）
Snow Man目黒蓮出演のフジテレビ系ドラマ「Silent」（2022）主題歌。
トリッキーなBメロがサビのキャッチーさを際立てる。（Omoinotake 藤井怜央）
9位：「夜に駆ける」YOASOBI（’19）
メロディー作りが異次元。（こっちのけんと）
10位：「世界に一つだけの花（シングル・ヴァージョン）」SMAP（’03）
シンプルで誰もが歌えるような究極のメロディー。（東京スカパラダイスオーケストラ 茂木欣一）
（modelpress編集部）
情報：テレビ朝日
【Not Sponsored 記事】
【写真】「最強メロディー」TOP10に2曲入った男性アーティスト
◆プロが選ぶ「最強メロディーBEST50曲」
この企画では、アーティストや音楽プロデューサーなど、過去最多・93名の音楽のプロたちへ「最強メロディ」をアンケート。川谷絵音や三代目 J SOUL BROTHERSのOMI（※「O」はストローク付き／登坂広臣）、アイナ・ジ・エンド、こっちのけんと、Toshl、DISH//の北村匠海、緑黄色社会の長屋晴子など有名アーティストも名を連ねる中、アンケートによる順位に応じてポイントを集計。そこから「2000年より前」と「2000年以降」の2部門にわけ、各50位ずつの「最強メロディーBEST50曲」を発表した。
◆最強メロディーTOP10 2000年より前部門
1位：「ロビンソン」スピッツ（’95）
総勢22名が選出。90年代の楽曲で初めてMVが再生数1億回を突破、ストリーミング再生数1.4億回突破。
2位：「異邦人」久保田早紀（’79）
Aoooのすりぃ、音楽プロデューサー・もふくちゃん、DISH//の矢部昌暉ら令和世代からベテラン世代まで幅広く選出された。
3位：「ラブ・ストーリーは突然に」小田和正（’91）
冒頭のギターだけで、この曲だとわかるのがすごい。(矢井田瞳)
4位：「ルビーの指環」寺尾聰（’81）
川谷絵音、石崎ひゅーいらアーチストや音楽のプロ総勢17人が選出。
5位：「First Love」宇多田ヒカル（’99）
宇多田が当時15歳で書いたラブソング。胸の奥を震わせる奇跡のメロディー。（Toshil）
6位：「SAY YES」CHAGE and ASKA（’91）
フジテレビ系ドラマ「101回目のプロポーズ」（1991）主題歌。
とても難解で独創的なのに、全くそれを感じさせない。(サウンドP・TAKU INOUE）
7位：「どんなときも。」槇原敬之（’91）
まっすぐなメロディーと歌詞が心に刺さる名曲。（Aooo やまもとひかる）
8位：「Automatic」宇多田ヒカル（’98）
宇多田15歳のデビュー曲。
言葉とハマりまくっているサビのメロディーがすごい。（Omoinotake 福島智朗）
9位：「真夏の果実」サザンオールスターズ（’90）
世界中の誰が聴いても良いメロディー。(ゴールデンボンバー 鬼龍院翔)
10位：「春よ、来い」松任谷由実（’94）
詩として国語の教科書にも掲載。
◆最強メロディーTOP10 2000年以降部門
1位：「TSUNAMI」サザンオールスターズ（’00）
290万枚を売り上げた名バラード。
いきなりの歌から、メロディーの道筋が、リスナーをサビまで迷わせない。(いきものがかり 水野良樹）
語り部のような流れるメロディー展開。(緑黄色社会 長屋晴子）
2位：「粉雪」レミオロメン（’05）
叫びながら5度跳躍する印象的なメロディーが最強。(シンガーソングライター／ボカロP・syudou)
3位：「Pretender」Official髭男dism（’19）
総勢19人の音楽のプロが選出。
1音の工夫でこんなにも物語が生まれるなんて、まさに天才。(こっちのけんと)
4位：「白日」King Gnu（’19）
歌い出しからのつかみが最高。(緑黄色社会 長屋晴子）
5位：「Everything」MISIA（’00）
2000年代女性アーティストシングル最大の売り上げ。
6位：「エイリアンズ」キリンジ（’00）
yamaやキュウソネコカミのヨコタシンノスケら4人のアーティストが1位に選出。
7位：「きらり」藤井 風（’21）
空を飛べそうな爽やかなメロディー。（Little Glee Monster ミカ）
8位：「Subtitle」Official髭男dism（’22）
Snow Man目黒蓮出演のフジテレビ系ドラマ「Silent」（2022）主題歌。
トリッキーなBメロがサビのキャッチーさを際立てる。（Omoinotake 藤井怜央）
9位：「夜に駆ける」YOASOBI（’19）
メロディー作りが異次元。（こっちのけんと）
10位：「世界に一つだけの花（シングル・ヴァージョン）」SMAP（’03）
シンプルで誰もが歌えるような究極のメロディー。（東京スカパラダイスオーケストラ 茂木欣一）
（modelpress編集部）
情報：テレビ朝日
【Not Sponsored 記事】