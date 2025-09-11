749日ぶりに勝利投手となったドジャースの大谷翔平（31）に“二刀流”完全復活の期待が高まっている。と同時に、現地ではなぜか、真美子夫人（28）の株も爆上がりしているそうで……。

＊＊＊

【写真を見る】モデル並みの美女ばかり！ “ドジャース奥さま会”に溶け込む「真美子さん」

究極の目標は先発ローテ入り＆WS制覇

8月28日（日本時間）のレッズ戦に先発した大谷は、2023年9月に受けた2度目の右肘手術から復帰後最多となる87球を投げ、5回2安打1失点。9奪三振をマークした。

「試合前に大谷が“カーブがどこまで通用するか試したい”と話した通り、絶妙にコントロールされたカーブを23球も投げ、レッズ打線を翻弄しました。最速で100マイル（約161キロ）を超えるスピードボールもさえ、ロバーツ監督が“完璧な活躍だった”と絶賛したほどです」（在米ジャーナリスト）

シーズンは最終盤に突入し、ポストシーズン（PS）に向けた激闘の真っただ中にあるドジャースだが、MLBアナリストの友成那智氏によれば、

「大谷にとって究極の目標は、PSで先発ローテーション入りしてワールドシリーズ（WS）制覇を成し遂げることです。レッズ戦で復調をアピールしましたが、目下、PSでは大谷をクローザーとして起用する公算が高まっています。不調のクローザー陣に代わり、2年前のWBC決勝戦と同じく、大谷を“守護神”として起用するというプランです」

大谷翔平

WS連覇を狙うドジャースにおいて、投打のキーマンに浮上した大谷。そんな二刀流復活劇の裏に「真美子夫人の“内助の功”がある」と、現地で評判になっているのだ。

真美子さんの“おもてなし”に感動

ロサンゼルスで取材を続けるスポーツ紙記者が言う。

「今年4月に第1子となる長女の誕生を発表した大谷ですが、生まれた当初は入浴から食事まで、子育てに積極的に関わっていました。しかし徐々に日常のルーティンに乱れが生じ、プレーへの影響を懸念する声が上がり始めた。ちょうどその頃から、真美子夫人が育児の大半を担うようになったのです」

そればかりではない。例えば、大谷が子供を抱く際には、

「右肘に負担のかからない抱き方を手ほどきするなど、ケガをしないよう配慮しながら、夫がわが子と戯れる時間をサポートしているといいます。現地の関係者からは“自身も元プロバスケットボール選手だったMAMIKOだからこそできる気配りだ”と称賛する声が上がっています」（同）

さらに選手の妻らで構成されるドジャース夫人会でも、真美子夫人の評価はうなぎ上りなのだという。

「現在、夫人会の運営は主砲の（フレディ・）フリーマン夫人を中心に回っていますが、彼女が真美子さんのことをいたく気に入っているのは有名な話。キッカケは今年3月に東京ドームで行われた開幕戦です。滞在中、真美子さんは夫人会メンバーにお薦めの観光スポットを紹介し、日本の文化や風習などをきめ細かくレクチャーした。そんな彼女の“おもてなし”にフリーマン夫人をはじめ多くのメンバーが感動し、すぐに“マミー”の愛称で慕われるようになったのです」（同）

より深く興味を持ったメンバーに対しては、帰国後も日本文化を伝える機会を設けているとも。

「また夫人会では珍しい元アスリートという立場から、夫の健康管理法などについて相談を受けることも多いといいます。すっかり周囲からの信頼を得て、いまでは夫人会の取りまとめ役を担う立場にもなり、夫婦そろって話題の中心を占めています」（同）

あの大谷にして、この賢夫人あり。最強カップルの快進撃はまだまだ続く。

「週刊新潮」2025年9月11日号 掲載