韓国大統領 10億ウォンの株式課税基準に固執する必要ない、議論は議会に任せる 韓国大統領 10億ウォンの株式課税基準に固執する必要ない、議論は議会に任せる

リンクをコピーする みんなの感想は？

韓国大統領 10億ウォンの株式課税基準に固執する必要ない、議論は議会に任せる



韓国大統領は会見を開き、10億ウォンの株式課税基準に固執する必要はない。税制に関する議論は議会に委ねると述べた。



韓国政府は先月、株式保有に対するキャピタルゲイン税の課税対象額を50億ウォンから10億ウォンに引き下げる計画を発表した。投資家は猛反発し株式市場は大幅下落するなど金融市場に混乱が生じた。



その後、投資家の反対署名活動を受け政府がキャピタルゲイン税制度の見直し計画を撤回する可能性が非常に高いとの報道が伝わり、きのうの韓国株は大幅上昇し一時最高値をつけた。きょうの大統領の会見に期待していたが、議会に任せるとコメントしたことで投資家は失望している。

外部サイト