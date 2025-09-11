　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　8.66　7.44　6.24　7.02
1MO　9.30　6.77　7.38　6.56
3MO　9.62　7.12　7.90　7.40
6MO　9.50　7.08　8.28　7.55
9MO　9.52　7.20　8.58　7.79
1YR　9.50　7.31　8.80　7.98

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　6.90　8.06　7.48
1MO　8.07　7.96　7.30
3MO　8.88　8.61　7.56
6MO　9.16　8.77　7.63
9MO　9.44　9.09　7.80
1YR　9.61　9.30　7.93
東京時間10:13現在　参考値

ドル円１週間物は８％台後半、やや警戒感野ある水準であるが、大きな動きにはなっていな