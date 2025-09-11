通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間7８％台後半
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 8.66 7.44 6.24 7.02
1MO 9.30 6.77 7.38 6.56
3MO 9.62 7.12 7.90 7.40
6MO 9.50 7.08 8.28 7.55
9MO 9.52 7.20 8.58 7.79
1YR 9.50 7.31 8.80 7.98
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 6.90 8.06 7.48
1MO 8.07 7.96 7.30
3MO 8.88 8.61 7.56
6MO 9.16 8.77 7.63
9MO 9.44 9.09 7.80
1YR 9.61 9.30 7.93
東京時間10:13現在 参考値
ドル円１週間物は８％台後半、やや警戒感野ある水準であるが、大きな動きにはなっていな
東京時間10:13現在 参考値
