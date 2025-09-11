¡Ú¥«¡¼¥ê¥ó¥°¡Û¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¡¡26Ç¯Åßµ¨¸ÞÎØ¤Ø±äÄ¹Àï¤òÀ©¤·ÇòÀ±È¯¿Ê¡ªÆ£Âô¡Ö¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê»î¹ç¡×
¡¡¡þ¥«¡¼¥ê¥ó¥°¡¦ÆüËÜÂåÉ½·èÄêÀïÂè1Æü¡¡Í½Áª¥ê¡¼¥°¡¡¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì9¡½7¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¡Ê2025Ç¯9·î11Æü¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦ÃÕÆâ»Ô¤ß¤É¤ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
¡¡26Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤¿¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤ÎÆüËÜÂåÉ½·èÄêÀï¤¬11Æü¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÃÕÆâ»Ô¤ß¤É¤ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥¯¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£½÷»Ò¤Ï2Âç²ñÏ¢Â³¥á¥À¥ë¤Î¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤ÏÍ½Áª¥ê¡¼¥°½éÀï¤Ç25Ç¯ÆüËÜÁª¼ê¸¢ÇÆ¼Ô¤Î¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤ò±äÄ¹¤ÎËö¤Ë9¡½7¤Ç²¼¤·¡¢ÇòÀ±È¯¿Ê¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÀÜÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿½éÀï¤ò±äÄ¹¤ÎËö¤ËÀ©¤·¤¿¡£3¡½2¤ÇÁ°È¾¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò¶´¤ó¤ÀÂè6¥¨¥ó¥É¤ÏÁê¼ê¥¹¥¥Ã¥×¤Î¹¥¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¤â¡¢Âè7¥¨¥ó¥É¤ÇÊ£¿ôÆÀÅÀ¤·ºÆ¤Ó¥ê¡¼¥É¡£Âè8¥¨¥ó¥É¤Ç¤Þ¤¿¤âÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì5¡½5¤ÎÀÜÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè9¥¨¥ó¥É¤Ï¥¹¥¥Ã¥×Æ£Âô¤¬¥É¥í¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·è¤á¤Æ2ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤Æ7¡½5¤È¤ß¤¿¤Ó¥ê¡¼¥É¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Âè10¥¨¥ó¥É¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì±äÄ¹Àï¤Ø¡£±äÄ¹Àï¤Ç¤ÏºÇ¸å¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇÆ£Âô¤¬ÀäÌ¯¤Ê¥À¥Ö¥ë¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤ò·è¤á¤Æ2ÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢»î¹ç¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¥é¥¹¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤¬·è¤Þ¤ê´î¤Ó¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿Æ£Âô¤Ï¡Ö¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê»î¹ç¤Ç¤·¤¿¡£¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¡£¡ÖÁê¼ê¤ÎµÈÂ¼Áª¼ê¤Î¥é¥¹¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤â¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î¤«¤«¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê·è¤á¤Æ¤¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÎÉ¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤Î»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¶ì¤·¤¤Å¸³«¤â²æËý¤·¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤êÀÚ¤ëÉôÊ¬¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Áê¼ê¤Ë¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢µ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤é¤µ¤º¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤¿¤Î¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¡Éé¤ÎÇ¯¤Ë¡¢¥í¥³¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶¯¤¤¡£º£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¾¡Î¨¤Ï94¡¦4¡ó¡Ê18Àï17¾¡1ÇÔ¡Ë¡£¹ñÆâ3Âç²ñ¤Ç2ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤È¹¥Ä´¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤Ïº£Âç²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ7·î¤ËÆ±¤¸²ñ¾ì¤Ç¹ç½É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¡Öº£µ¨¤Ï¤³¤ÎÂç²ñ¤Ë¥Ô¡¼¥¯¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¿¡×¤È¡¢ºÇÂç8»î¹ç¤òÀï¤¦º£²ó¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤òÁÛÄê¡£¥í¥³¡¦¥¹¥Æ¥é¤ä¥í¥³¡¦¥É¥é¡¼¥´¤È¼ÂÀïÎý½¬¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¥í¥³¤ÏÅßµ¨¸ÞÎØ3Âç²ñÏ¢Â³¥á¥À¥ë¤¬·ü¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ£Âô¤Ï¸À¤¦¡£¡ÖÍÄ¤¤º¢¤Ë¾Íè¤ÎÌ´¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤Æ¼ÂºÝ¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¡£¼¡¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ©Àï¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤«¤òÀ¨¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤¬º£ÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¤³¤È¤Ï¡¢À¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡×¡£¤â¤Á¤í¤ó¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ïº£Âç²ñ¤ò¾¡¤ÁÈ´¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¢¦¥«¡¼¥ê¥ó¥°ÆüËÜÂåÉ½·èÄêÀï¡¡3¥Á¡¼¥à¤ÇÁè¤¦½÷»Ò¤Ï¡¢Í½Áª¥ê¡¼¥°¡Ê11¡¢12Æü¡Ë¤Ç³Æ¥Á¡¼¥à¤¬ÁíÅö¤¿¤ê¤Ç2ÅÙ¤º¤ÄÂÐÀï¤·¡¢¾å°Ì2¥Á¡¼¥à¤¬·èÄêÀï¡Ê13¡¢14Æü¡Ë¤Ø¤È¿Ê¤à¡£Í½Áª¥ê¡¼¥°¤ÎÂÐÀï·ë²Ì¤ò´Þ¤á¡¢Àè¤Ë3¾¡¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤¬ÂåÉ½¤Ë·èÄê¡£2¥Á¡¼¥à¤ÇÁè¤¦ÃË»Ò¤Ï¡¢Àè¤Ë3¾¡¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤¬ÂåÉ½¤È¤Ê¤ë¡£ÃË½÷ÂåÉ½¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì»Ä¤ê2ÏÈ¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ½Ð¾ì¸¢¤ò·ü¤±¡¢12·î¤Ë¥«¥Ê¥À¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÀ¤³¦ºÇ½ªÍ½Áª¤òÀï¤¦¡£
¡¡¡¡¢¦21Ç¯ÆüËÜÂåÉ½·èÄêÀï¡¡22Ç¯ËÌµþÅßµ¨¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¡¢¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤ÈËÌ³¤Æ»¶ä¹Ô¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÇÂç5»î¹ç¤ÇÀè¤Ë3¾¡¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤¬ÂåÉ½¤Ë¤Ê¤ëÂç²ñ·Á¼°¡£¤Þ¤º¤ÏËÌ³¤Æ»¶ä¹Ô¤¬2Ï¢¾¡¤·¤Æ²¦¼ê¤ò·ü¤±¤¿¡£¥í¥³¤Ï³³¤Ã¤×¤Á¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤ë¤â¡¢¤½¤³¤«¤é3Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ëÂçµÕÅ¾¡£ÂåÉ½¤¬·è¤Þ¤ë¤È°ÂÅÈ¡Ê¤¢¤ó¤É¡Ë¤ÎÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£¥í¥³¤Ï¤½¤Î¸å¡¢À¤³¦ºÇ½ªÍ½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤Æ2Âç²ñÏ¢Â³¸ÞÎØÀÚÉä¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£