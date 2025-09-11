視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する娯楽番組ABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』

永見大吾探偵が調査した『趣味で作ったオリジナル育毛剤』は、兵庫県の女性（70）から。今回は、私が長年続けている趣味を見ていただきたく依頼した。その趣味とは、自作の育毛剤作り。今から30年前、阪神淡路大震災に被災して元気がなくなってしまった義理の父を元気づけるために始めて以来、現在まで400種以上の試作品を生み出してきた。残念ながら、義理の父はフサフサにならないまま亡くなってしまったが、今は毛が薄くなりつつある夫のため、育毛剤作りに励んでいる。ちなみに、育毛剤の失敗作から、たまたま歯周病の予防に関する特許を取得し、歯磨き粉の製品化にも成功したので、いつかきっと画期的な育毛剤を作れると思っている。しかし近頃、うちの夫が育毛剤の研究にあまり協力的ではない。どうか、夫が協力的になるように説得して欲しい、というもの。

依頼者が自作した育毛剤の中には生のミミズを漉したものなどもあり、「当てずっぽう」で製薬していると言う。それゆえ依頼者の夫は、頭に付けられた試作品があまりに臭く眠れない夜もあったらしい。薬学博士に聞いてみると「生のミミズなどは病気をもっているかも知れないので、安全な範囲で」とアドバイスするが、がぜん創作意欲が湧いてきた依頼者。しかし、探偵と２人きりになった夫は「やめて欲しい」と切実に訴える。そこで、“感動しい”の母にある作戦を決行するのだが…。

9月12日（金）は11時17分放送の「探偵！ナイトスクープ」は他にも、間寛平探偵の『猫として生きる女』、真栄田賢探偵の『戦場帰りの父が遺したエロ写真』など、様々な依頼を解決した。