夫に不倫されるだけでもショックなのに、開き直って逆ギレしてきたら、もはやまともに話すらできなくなりますよね。さらに奥さんに対して絶対に言ってはいけない言葉をぶつける、最低な男性もいるようで……。今回は、元カノと不倫した夫が言い放った最低すぎる一言をご紹介いたします。

当てつけで結婚

「夫が不倫していることがわかり問い詰めると『そういうヒステリーなところが嫌なんだよ！』と逆ギレしてきました。さらに夫は私と出会う前、結婚を考えていた女がいたそう。でも親の反対がきっかけで関係がこじれて別れることになり、その後女はすぐに違う人と結婚したらしいんです。夫はそれがものすごく悔しかったんでしょうね……。

私に『当てつけで結婚した』『本当は大して好きじゃなかったんだと思う』と言ってきて、もう終わりだな、と悟りました。終わりもなにも、最初からそんな気持ちだったってことは始まってもなかったのかも。そして夫の不倫相手は、結婚したかったけどできなかった、例の元カノだったことを知り、すべてがどうでもよくなりました……。2人で勝手にドラマチックな恋愛でもしてろ、って感じですよね」（体験者：30代 女性・会社員／回答時期：2025年7月）

▽ 仮にも結婚を決めた相手に「当てつけだった」なんて絶対に言ってはいけない言葉ですよね。人の人生をなんだと思っているのでしょうか……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。