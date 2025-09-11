2025年冬に公開される、timeleszの原嘉孝初主演映画『初恋芸人』の追加キャストとして、沢口愛華、温水洋一、川上麻衣子、佐藤アツヒロ、六角慎司の出演が発表された。

参考：timelesz 原嘉孝、映画初主演で売れないピン芸人役に 『初恋芸人』2025年冬公開決定

本作は、2016年にはテレビドラマ化もされた中沢健の作家デビュー作が原作の恋愛映画。映画『獣手』の夏目大一朗が脚本と監督を務めた。

売れないピン芸人・佐藤賢治は、怪獣ネタで舞台に立ちながらも鳴かず飛ばず。彼女いない歴＝年齢で、妄想の世界にだけ居場所を見つけていた。嫌な相手を怪獣に見立て、自分をヒーローとして戦わせることで心を保ってきたのだ。そんな彼の前に現れたのが、市川理沙。佐藤を「面白い」と言ってくれる彼女との時間は、初めての恋のときめきに満ちていた。しかし、不器用な佐藤は想いを伝えられないまま、市川から距離を置かれてしまう。やがて明かされる市川の秘密とは。

映画初主演を務める原は、怪獣ネタで舞台に立つ売れないピン芸人として活動しながら、初めて自分を「面白い」と言ってくれた市川と出会い、初恋に落ちる佐藤賢治を演じる。

本作のヒロイン・市川理沙役を務めるのは、サバエとヤッたら終わる』（TOKYO MX）で主演を務めた沢口。沢口は本作への出演について「作品の一部分になれていたらいいな」と作品への想いを語った。

さらに、佐藤の芸人としての成功を田舎で祈る両親役を温水と川上が演じる。温水は「役者を目指してたボク自身のあの頃と似ている」と自身と作品を重ね、川上は「この場所で暮らしていたなら、おおらかで穏やかに生きることができそうだな」と撮影した広島県・因島の思い出を明かした。

また、佐藤の先輩芸人・山形ツチノコ役で六角、山形の先輩で今や売れっ子芸人である兼子三郎役で佐藤アツヒロが出演する。六角は「別の顔を、原さんはこの作中で見せてくれています」と主演・原の役者としての魅力を語り、佐藤アツヒロは「普段の自分にはない明るさやテンションで演じてみました」と役作りのこだわりを明かしている。

コメント沢口愛華（市川理沙役）

理沙役を演じました、沢口愛華です。理沙という役はとても不思議な人という第一印象でした。何度も台本を読み進めていく中で、見えてきたもの見えづらいものを整理して、この物語の中でどんな気持ちでいるんだろうということを自分の中でも、監督や原さんとも話し合いながら、やっていくことができました。芸人役の原さんと梅木さんがネタを作り込んでいる姿を目の前に見ていたので、本番通して見た際はとても感動したのを覚えています。個人的には、自分の芝居がどんな感じになっているのか不安もありますが、作品の一部分になれていたらいいなと劇場に足を運ぶのが楽しみです。みなさんもぜひ、劇場でご覧ください。

温水洋一（佐藤義男役）

主人公、賢治の父親役をやらせていただきました。海の見えるとても長閑な場所で撮影しました。数多ある「芸人」映画の中でもこの作品はピュアすぎる。こんな初恋。ゆえにラストが複雑な気持ちになります。こんなものなんだろうな、若いって。でも「夢」はある。役者を目指してたボク自身のあの頃と似ている。この作品に出演できて嬉しいです。

川上麻衣子（佐藤ミドリ役）

桜が美しい季節に、因島で過ごした時間は短いながら、心も体も浄化された気持ちよさが記憶にしっかりと残っています。空が広い海沿いでのロケ。この場所で暮らしていたなら、おおらかで穏やかに生きることができそうだなと、憧れながら役柄を演じさせていただきました。撮影の合間には同世代の温水さんと息子の原嘉孝さんと家族団欒に、一献を交わしたことも大切な思い出です。息子のピュアな恋物語。エールを送ります。

佐藤アツヒロ（兼子三郎役）

撮影期間は長くはなかったのですが、主演の原くんと共に、現場で作り上げる雰囲気が凄く楽しかったです。芸人の先輩役ということで、普段の自分にはない明るさやテンションで演じてみました。この物語を通して自分自身も新しい役に出会えたことや、映画撮影はとても新鮮でしたし、大きなスクリーンで観られることが本当に楽しみです。

六角慎司（山形ツチノコ役）

バラエティー番組のイメージもある原さんですが、この作品を撮っていた頃の原さんを知っている私には、少しの驚きがあります。それくらいナイーブで微笑を誘うような別の顔を、原さんはこの作中で見せてくれています。その魅力を是非皆さんにも知って頂けたらと思います。どうか映画『初恋芸人』を、よろしくお願いいたします。（文＝リアルサウンド編集部）