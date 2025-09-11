

会議で社員が発言しないのはなぜでしょうか？ 原因と解決策を考えてみましょう（写真：takeuchi masato／PIXTA）

会議で部下が発言してくれず、悩んでいる管理職は多いのではないでしょうか。その原因は部下のやる気ではなく、上司自身が無意識に作っている「発言しにくい空気」かもしれません。組織風土づくりのプロであり『売上を追わずに結果を出すリーダーが見つけた20の法則』を上梓したFiveVai CHOの加藤芳久さんは、ある「100均グッズ」を机に置くだけで、職場の雰囲気が劇的に改善されると語ります。今日からすぐに実践でき、活発な意見が飛び交う組織へと変わる、驚くほど簡単な方法をご紹介します。

「社員が会議で発言しない」その原因とは？

なぜ今、社員が発言しないのか？

近ごろ、社員が発言してくれないと悩む管理職が多いと感じます。

仕事柄たくさんの管理職の方と話しますが、こういった相談事がよくあります。

「みんなのアイデアを集めて次のアクションを決めたいと意気込んで会議に臨んでいます。でも、結局、誰も話してくれないのです。やる気がないんでしょうか……」

結論から言いますと、社員のみなさんにやる気がない訳ではありません。

むしろ、やる気もアイデアもあるのに、会議では発言したくないという社員さんが増えています。では、いったい、何が問題なのか？ それは、会議室に充満している「発言しにくい空気感」です。

せっかくアイデアを出しても頭ごなしに否定される……、なんかピリピリとしたムードでユーモアが許されない……。そのような雰囲気では、発言したくなくなるのも納得でしょう。

心理的安全性という言葉が流行ってからずいぶんと経ちますが、職場の雰囲気やムードの大切さは昔から言われていることでもあります。では、職場の雰囲気は何によって決まるのでしょうか。

それは、職場の人間関係で決まると私は考えます。円満な人間関係があれば、和やかで温かな雰囲気で、何でも気兼ねなく発言することができます。一方で、ギスギス、ピリピリした雰囲気であれば、雑談するのも気が引けることでしょう。職場の雰囲気の良し悪しによって発言量が変わります。言い換えると、コミュニケーションの絶対量が大きく変わります。コミュニケーションの絶対量が少ない職場は多い職場と比べて、相対的に雰囲気が暗く、雑談や談笑といったコミュニケーションの「余白」が少ない傾向があります。

上司の表情・態度が無言の圧力になる

ここは上司が一番、勘違いしているところですが、発言しない原因の多くは、部下や後輩の無気力によるものではありません。ある上司は、こう言います。

「あいつらはやる気がないから発言しない」

私はそれに対して、「いえいえ、そうやって人のせいにするような上司だからみんなが発言しないのですよ」と思います。

職場で発言しない人が多いと悩む方は多いのですが、原因は無気力な社員ではなく、上司が醸し出している雰囲気、空気感であることがほとんどです。

部下だって、一緒に仕事をしている訳ですから、アイデアを求められれば、何かしら思うところはあるはずです。それでも、社員が発言しないとしたら、やはり発言しにくい空気感があると思わざるを得ません。

そして、多くの上司は「部下の表情や態度」に無頓着です。

穏やかで和やかな表情と態度を意図的に醸し出す上司のもとでは、部下も忖度なく発言することができ、余計な気を遣わずに自分の能力を最大限に発揮することができます。

一方で、朝から晩までしかめっ面で眉間に皺を寄せて近づき難い雰囲気を作っている上司もいます。暗い表情や腕を組んだり、足を組んでいることが威圧的な空気感を作っていることを理解していないのです。こうした無言の圧力によって、部下は「関わるのをやめておこう」と感じるものです。上司は、自分で自分の不機嫌で威圧的な表情や態度を見なくて済みますが、一緒に働く部下は嫌でも上司を見なくてはいけないのです。

そこで、上司の表情を明るくするいい方法があります。

それが、「机の上に鏡を置く」です。それだけか、と思われるかもしれませんが、非常に効果的です。しかも、100円ショップで購入できるほど安いのに驚くほど効果抜群です。使い方は簡単です。机の見やすい位置に鏡を置いて、メールを打つ前、電話をする前にチラッと鏡を見るだけです。

人は自分が嫌な顔をしている姿は見たくないものです。ですから、鏡を置いてチラっと見るだけで、自分のしかめっ面が認識できれば「いけない、いけない」と我に返って表情を改めることができるのです。さらに効果的にするには、鏡に付箋などで、「笑顔でいこう！」や「Keep smiling！」など、言葉で自分に訴えることをおすすめします。

ある支店長の気づきと職場に起きた出来事

神奈川にある配送業の会社で実際にあったケースです。その会社は、従業員が30人くらいの支店でしたが、そこで働く女性事務員から会社の緊急ホットラインに電話がありました。その内容は、「支店長が夕方なると私のことを睨んでくる。その顔が怖くて仕事ができません。どうにかしてください」というものでした。そこで、その支店長にヒアリングを行うことになりました。支店長に「夕方になると社員を睨むという話があるのですが、思い当たることはありますか？」と聞いてみると最初は「そんなことしているかなぁ……」という感じだったのですが、深掘っていくうちに、「あっ！」と気が付かれました。

「夕方になると本社にその日の売り上げなど数字データと所感を報告しなければいけません。所感を考えているときに、社員を眺めるクセがありました」と初めて自分のクセに気が付かれたのです。

支店長は考え事をするときに一点を集中して見るクセがありました。しかも、人の顔を見ながら考え事をするクセがあったのです。考え事をしながらですから、きっと表情も真剣だったのでしょう。その真剣なまなざしは事情を知らない女性事務員からすると「睨まれている」という受け止めだったのです。

それがわかった支店長は、本当に驚かれていました。本人がそんなつもりはなくても相手は違う受け止め方をすることがあるということを理解されたのです。それ以来、机の上に鏡を置いて、考え事をするときはその鏡を見ながらしてもらうようにしました。女性事務員の方は、「睨まれている」と思っていた事象から解放され、支店長は眉間に皺を寄せた自分の顔を見たくないので、どんどん柔和な表情になっていきました。

支店長が柔和な表情になってくると、不思議なもので、支店の売り上げが右肩上がりに上がっていったのです。

職場のみんなが、表情の変化が職場の雰囲気に影響を与えることを理解すると話は早いです。各々が、机の上に鏡を置いて表情に気を配り始め、表情に気を配り始めると、眉間に皺が寄るような陰口や批判、文句が出る量が減っていきます。逆にポジティブな承認や賞賛が増えていきます。

すると、お互いを認め合う空気感が生まれ、自由闊達な雰囲気になります。こうなったらしめたもので、新しいアイデアや創意工夫がどんどん生まれていくことでしょう。

コミュニケーションの絶対量が増えたとき、相互理解が進んで疑心暗鬼や猜疑心といったネガティブな感情が激減していくのです。

あなたは認識しているか？「態度能力」の重要性

表情だけでなく、態度も周囲に影響を与えます。例えば腕を組んだり足を組んだり、のけ反ったりする態度が相手に威圧感を与えることがあります。傾聴していると言いながら、腕組みや足組みをしている上司はたくさんいますが、心理学的には、こうしたポーズは抵抗やブロッキングのサインとなります。

上司が、いくらそんなことないと言っても、コミュニケーションは「相手がどう感じるか」が大事です。相手の受け止め方こそ真実であるとわかれば、自分がどのような態度で接するべきかがわかってきます。

自分の態度が相手にどのような影響を与えるのか？ その認識がどのくらいあるのかを認識する力を「態度能力」と呼んでいます。実際にコンサルティングの現場でも、この態度能力を体感するワークを実施すると、これほどまでに自分のネガティブな態度や表情が相手に与える影響が大きいのかと愕然とする方が多くいらっしゃいます。

「今までの自分はなんて傲慢だったんだ……」

「知らない間に周囲に気を遣わせていたとは気が付いていませんでした……」

などといった反省の言葉をたくさん聞いてきました。こうした事例からも人は意外にも自分が発している無言の影響には無頓着であることがわかります。

以心伝心の文化から、意図的に雰囲気をつくる文化へ

日本の職場には、「以心伝心」の文化があると感じています。





「言わなくてもわかるだろう。言わなくてもわかってもらえるはず。なんでわかってくれないんだ」と最後には怒りに変わっていく方もいます。だからこそ、共通認識としてお互いに意図的にいい雰囲気やムードを醸成していこう。そのために態度や表情にも気を付ける必要があると理解する必要があります。一度、そうした組織風土が醸成されると、あとは「朱に交われば赤くなる」です。新卒や中途採用の社員のみなさんもこうして意図的な雰囲気づくりを当たり前のようにするようになります。みんなが「こういうものなんだ」と当たり前のようにできるようになると、組織は強くなります。

「机の上に鏡を置いて、自分の表情を確認する」

たったこれだけが、周囲にいい影響を与えることを理解したとき、職場は一気に変革していきます。

上司のみなさんは、ぜひ部下や同僚の方に小さな笑顔を届けていただければと思います。小さな一歩に感じるかもしれませんが、組織が発展する大きな一歩になります。ぜひ、今日から取り組んでみてください。

（加藤 芳久 ： 株式会社ファイブベイ取締役副社長、組織変革コンサルタント）