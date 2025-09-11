Stray Kids（ストレイキッズ）のBang Chan（バンチャン）が、Instagramを更新。夜の路上に佇む、ワイルドなプライベートショットを公開した。

【写真】「色気垂れ流してる…」スキズバンチャンのセクシーなタンクトップ姿【動画】高音ボイスでゲームに挑戦

■Stray Kidsバンチャン、ファン待望のポニテヘアを披露！

シルバーから少し色が落ちたようなプラチナブロンドヘアを、ひとつに結ったバンチャン。白いタンクトップにスタジャンを羽織り、レザーパンツを履いたスタイリッシュなコーディネートで、夜の景色の中に溶け込んでいる。

ジャケットを少し肩から外してはだけさせると、たくましい腕が覗く。日々トレーニングで鍛えている美しいボディラインを色気たっぷりに見せた。その一方で、自身のキャラクターであるオオカミのWolf Chan（ウルフチャン）のマスコットを腰からぶら下げるという、可愛らしい一面も覗かせている。

SNSでは「ポニテ最高」「バンチャンのポニテ、メロすぎる」「ハイトーン×長髪1つ縛りは発狂」「色気垂れ流してる…」「一生見てたい」「バンチャンも髪の毛の色抜くと神属性出るタイプ」「暗闇背景に髪色が映えてる」「かっこよすぎる」「セクシーすぎて罪」「彼女になった記憶がねじ込まれる」「ピリかと思った！」など、反響が起こっている。

