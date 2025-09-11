【DV彼氏】命を守るためには逃げるしかなかった!!夜逃げして支えてくれた親友との人生の再スタートに涙【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
子どものころから漫画が好きで、ユーモア溢れる漫画を描いている宮野シンイチ(@Chameleon_0219)さん。X(旧：Twitter)にて公開された「夜逃げ屋日記」は、DV被害などに遭う依頼者を夜逃げさせた実話をもとに描かれた人気漫画だ。今回は、X(旧：Twitter)に投稿されているなかから「夜逃げ屋日記」の44〜45話を紹介するとともに、著者に今回の夜逃げについての感想も伺った。
■夜逃げという選択が絶望の中で差し伸べられた救い
実際に夜逃げ屋で働きながらそのエピソードを漫画で描く、作者宮野シンイチさんの人気シリーズ漫画『夜逃げ屋日記』。44〜45話では、DV彼氏から逃れるために夜逃げを決意した今野さんと、それを支えた親友の橘さんの姿が描かれる。
夜逃げ当日、依頼者の今野さんは彼氏から暴力を受け病院に運ばれた。そのため荷物の運び出しは橘さんと夜逃げ屋の社長、スタッフの3人で行うことになった。作業終了後、橘さんは面談のときに悪態をついたことを謝ると、社長は今野さんからそのことについて電話を受けたことを明かすのだった。家庭環境に恵まれず、兄弟と違い奨学金を使いながら仕送りまでしていた今野さん。貧困と孤独の中で、橘さんからのルームシェアの申し出に救われたという。そして、橘さんの態度を責めないでほしいと伝えていたのだ。その話を聞いて橘さんは涙を流さずにはいられなかった。過去にDVを受け、孤独の中で生きてきた経験を持つ社長は「これからも精一杯友達として今野さんを支えてやりなさい」と言葉をかけて送り出した。
宮野シンイチさんはこの回について「自分はほとんど何もしてないのでなんとも言えないところが多いんですが、それでも命が助かったのはよかったと思います。もしかしたら、どこかで今野さんの今後を描くことがあるかもしれません」と語ってくれた。『夜逃げ屋日記』は、社会の影にある現実と、人の優しさを描き出す。読後に静かな感動が残る作品だ。
取材協力：宮野シンイチ(@Chameleon_0219)
