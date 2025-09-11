東北南部では、１１日昼前にかけて、大雨による土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水や河川の増水に注意・警戒してください。

［気象概況］

前線が西日本日本海側から東日本に停滞しています。また、気圧の谷や上空の寒気の影響により、東北南部では、大気の状態が非常に不安定となっています。

このため、東北南部では、雷を伴って激しい雨が降り、大雨となる所がある見込みです。



［雨の予想］

１１日に予想される１時間降水量は多い所で、

東北日本海側 ３０ミリ

東北太平洋側 ３０ミリ

１１日６時から１２日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

東北日本海側 ６０ミリ

東北太平洋側 ６０ミリ



［防災事項］

東北南部では、これまでに降った雨で地盤の緩んでいる所があるため、少しの雨でも土砂災害の危険度が高まるおそれがあります。１１日昼前にかけて、大雨による土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水や河川の増水に注意・警戒してください。

また、１１日朝にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうによる農作物や農業施設等への被害に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

