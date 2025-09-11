“生粋のフロサポ”大関友翔が地元＆クラブ愛を語る！「信じられないくらい憧れがあった」
川崎のMF大関友翔が、日本テレビ系列で放送されたサッカー専門番組「オフ・ザ・ピッチ」で“フロンターレ愛”を語った。
神奈川県川崎市の柿生出身の20歳アタッカーは、地元を「自然が豊かで、けっこう落ち着いている街」と紹介する。プロになった今では、「応援しています」といった声をかけられることも多いという。
クラブが行なっている商店街の挨拶回りで柿生に赴いた際には、「地元の人の愛を感じましたし、友だちのお母さんらが並んでいたりして、めちゃくちゃ地元なんだと感じました」とのことだ。
そんな大関は、自らを「生粋のフロンターレサポーター」と称する。憧れの選手は、川崎のバンディエラで元日本代表MFの中村憲剛氏。川崎のU-18時代に中村氏に名前を呼ばれた時には、直後に父親に報告して「凄いね」と言われたと明かす。
川崎への熱い想いを隠さない大関は、「あまり信じられないくらい憧れがあったクラブなので、サポーターや地元、みんなに恩返しができるように、もっと活躍したいです」と意気込んだ。
７月の東アジアE-１選手権では、初めて日本代表に選出された大関。注目の俊英がさらなる飛躍を期す。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
