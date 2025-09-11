BTSのV（ヴィ）がドジャー・スタジアムに登場した始球式の舞台裏動画が公開され、見事な投球と彼の人柄に注目が集まっている。

■YouTubeで投球を研究したBTS V

Vは現地時間8月25日、ドジャー・スタジアムで行われた始球式に登場。映像はVが当日に向けて投球練習をする場面から始まり、短パン姿のVは、何度も真剣に投球を繰り返す。サウスポーから繰り出される球は高速でまっすぐ伸び、なかなかの腕前だ。

そして当日、Vはロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手と対面し、笑顔でハグ。大きなスタジアムを前に少し緊張気味の様子ながら、ワクワクしたような表情だ。ひとりでひたすらYouTubeを見て投球の研究を重ねてきたというVはタイラー・グラスノー選手から握り方のレクチャーを受けると、興味深そうに話を聞いて、すぐに実践に取り入れようとする。

そして「緊張して全力では投げられない気がします」とこぼしながらも、大歓声の中に迎え入れられ、本番では見事なストライク投球を披露。キャッチャーを務めた山本由伸選手と2ショットを撮影して、大きな声で試合開始を宣言し、爽やかな魅力を放つ。そして最後にVは「次は野球を習ってから投げてみようと思います。球速が出ないので、120km/hくらいまで投げられるように頑張る」と、飽くなき向上心を見せた。

SNSでは「練習の時から豪速球で凄っ！」「球めっちゃ速い！」「鍛えあげた太い腕と肩でさすがの速い球」「何をするのも謙虚で真摯に取り組んでほんとに好き」「フォーム綺麗！」「まっすぐ速く投げれてテヒョンすごすぎ」「さすがの運動神経」「本当に努力の人！」「120km投げる日、楽しみにしてるね」と反響が起こっている。

