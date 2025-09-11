秋田監督が休養→代行監督と契約解除のJ３高知が声明「選手ファーストを貫くことを第一に邁進」
J３の高知ユナイテッドSCは９月10日、代行監督の神野卓哉ヘッドコーチとの契約解除を発表。同日から立田将大コーチが暫定的に指揮を執っている。
2025シーズンにJ３初参戦の高知は、秋田豊監督のもとでスタート。しかし６月に選手・スタッフのパワハラの申し立てにより、秋田監督が休養。双方の意見に相違があり、第三者委員会を設置し、調査中になっている。
秋田監督に代わり、チームを率いていた神野氏がクラブを離れることに。クラブは11日に山本志穂美社長名義で「高知ユナイテッドSCを応援してくださっているファン・サポーター及びパートナー企業をはじめとする関係者の皆様へ」と題した声明を出した。
まずファン・サポーターやパートナー企業らに謝罪。以下のように続ける。
「この間も我々を信じて変わらぬご支援を賜っておりますことに心より感謝申し上げ、クラブといたしましては、県民の皆様の信頼を裏切ることなく、選手ファーストを貫くことを第一に邁進致しております。時間を要しておりますが、時代に合った決断を望み、一刻も早くこの状況を改善するべく引き続き全力で取り組んでおりますので、ご理解の上、今しばらくお待ち頂けますよう何卒お願い申し上げます」
そして、神野氏への感謝も。
「このたび2025年度、ヘッドコーチとして就任頂きました神野卓哉コーチが話し合いの末、双方合意解除することになりました。今季スタート時から、Jリーグ60番目であり、若い選手たちで成り立つ弊クラブを、高みを目指し指揮指導くださり、得点ランキングトップになる選手をも育て上げて下さいました。
また、秋田監督が休養に入られた後は監督代行を務めていただいておりましたが、この苦しい状況の２か月余りを我々と共にし、マネジメントが難しい中でもチームを力強く導いてくださいました。クラブとして、この難しい状況に懸命に取り組んで参りましたが、シーズン最後まで共に戦える環境を整えられなかったことにつきましては心から申し訳なく思っております」
最後に、「神野ヘッドコーチには感謝の思いしかございません。誠にありがとうございました。今後もサッカー界でのご活躍を祈念いたしております。短い間でしたが高知に来て下さり本当にありがとうございました」と結んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
記事：【26年北中米ワールドカップ】出場国18か国決定！ 残り30枠の行方、10月にアジア２枠＆アフリカ７枠が確定へ
2025シーズンにJ３初参戦の高知は、秋田豊監督のもとでスタート。しかし６月に選手・スタッフのパワハラの申し立てにより、秋田監督が休養。双方の意見に相違があり、第三者委員会を設置し、調査中になっている。
秋田監督に代わり、チームを率いていた神野氏がクラブを離れることに。クラブは11日に山本志穂美社長名義で「高知ユナイテッドSCを応援してくださっているファン・サポーター及びパートナー企業をはじめとする関係者の皆様へ」と題した声明を出した。
「この間も我々を信じて変わらぬご支援を賜っておりますことに心より感謝申し上げ、クラブといたしましては、県民の皆様の信頼を裏切ることなく、選手ファーストを貫くことを第一に邁進致しております。時間を要しておりますが、時代に合った決断を望み、一刻も早くこの状況を改善するべく引き続き全力で取り組んでおりますので、ご理解の上、今しばらくお待ち頂けますよう何卒お願い申し上げます」
そして、神野氏への感謝も。
「このたび2025年度、ヘッドコーチとして就任頂きました神野卓哉コーチが話し合いの末、双方合意解除することになりました。今季スタート時から、Jリーグ60番目であり、若い選手たちで成り立つ弊クラブを、高みを目指し指揮指導くださり、得点ランキングトップになる選手をも育て上げて下さいました。
また、秋田監督が休養に入られた後は監督代行を務めていただいておりましたが、この苦しい状況の２か月余りを我々と共にし、マネジメントが難しい中でもチームを力強く導いてくださいました。クラブとして、この難しい状況に懸命に取り組んで参りましたが、シーズン最後まで共に戦える環境を整えられなかったことにつきましては心から申し訳なく思っております」
最後に、「神野ヘッドコーチには感謝の思いしかございません。誠にありがとうございました。今後もサッカー界でのご活躍を祈念いたしております。短い間でしたが高知に来て下さり本当にありがとうございました」と結んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
記事：【26年北中米ワールドカップ】出場国18か国決定！ 残り30枠の行方、10月にアジア２枠＆アフリカ７枠が確定へ