11時の日経平均は404円高の4万4242円、ＳＢＧが294.77円押し上げ 11時の日経平均は404円高の4万4242円、ＳＢＧが294.77円押し上げ

11日11時現在の日経平均株価は前日比404.65円（0.92％）高の4万4242.32円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は767、値下がりは776、変わらずは71。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を294.77円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が118.85円、フジクラ <5803>が18.06円、ＫＤＤＩ <9433>が11.14円、ディスコ <6146>が8.24円と続く。



マイナス寄与度は46.19円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、ＴＤＫ <6762>が10.89円、コナミＧ <9766>が6.42円、ソニーＧ <6758>が5.91円、トヨタ <7203>が5.74円と続いている。



業種別では33業種中20業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、情報・通信、鉱業、電気・ガスと続く。値下がり上位には銀行、保険、輸送用機器が並んでいる。



※11時0分4秒時点



株探ニュース

