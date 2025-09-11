残暑のデイリー肌ケアを格上げる！「温泉水×トレンド美容成分」のマスクに夢中です
9月に入っても屋外は紫外線が強い！そして、屋内は冷房が強い！
過酷な環境下で過ごしているので、お肌を労わるためにたまのスペシャルケアは奮発するのですが、それでも追いつかないのがアラフォーのお肌…。
日頃のスキンケアも少しばかり格上げしたく、友人にデイリーに使える価格帯のおすすめのフェイスマスクを尋ねてみたところ、挙がってきたのがKISOCARE（キソケア）「温泉水フェイスマスク」。
美容好きの心をしっかり捉えた成分ながら、一枚100円以下と毎日でも使えちゃうプチプライスが魅力なんです！
目的に合わせたセットを選んで、美肌を目指せ！
「温泉水フェイスマスク」には約20種の豊富な商品ラインアップがあるようで、その中から「キメ肌」「ハリ肌」「潤い肌」「白肌」「美肌」など目的別に組み合わされたセットが展開されています。
私は初めてなので、人気の6種（ビタミンC、レチノール、ナイアシンアミド、ヒト幹細胞順化培養液、ハイドロキノン、ツボクサエキス）が入った、7枚入りの「人気セット」を選んでみました。
一番気になる「ヒト幹細胞順化培養液」が2枚も入っていてうれしい〜！
温泉水ベースの美容液×ユーカリ由来の極薄マスク
早速、夜のお風呂上がりに「ヒト幹細胞順化培養液」のマスクを使ってみました（ヒト幹細胞順化培養液がこんなプチプラで試せることって…他にあります？）。
化粧水・美容液・乳液・クリームの機能を1枚に凝縮した“オールインワンマスク”なので、湯上がりのケアがこれ一枚で完結。
忙しい毎日のスキンケアタイムを効率化してくれるんですよ。
シートは極薄！ユーカリ繊維由来のストレッチ素材で作られているんですって。
薄いけれど、台紙と一緒に入っているので取り扱いやすくてありがたい。
シートが薄皮のようにピターッとお肌に密着。
私はデリケート肌でして、市販のマスクの素材で肌荒れすることがしばしばあるのですが、こちらは問題なく使えました。
美容液成分も、パラベン・鉱物油・エタノール・合成香料・合成着色料・紫外線吸収剤・シリコンを使わない“7つの無添加処方”とのことで、デリケート肌にも安心感があります。
紀伊山地の深い森林に育まれた天然ラドン温泉水をベースとした、とろみのある美容液がぎゅーっと染み入っていくる感覚で、お肌に乗せている15分が温泉に入っているような癒しの時間に（気分のお話です！）。
吸着力が高いので、マスクをしたまま髪を乾かしたり、家事をしても剥がれませんでしたよ。
剥がした後は、手にも腕にもデコルテにも、とことん塗り広げました！
オールインワン、7つの無添加、プチプラで毎日使いに◎
こちらが翌朝のお肌。日焼け止めも、化粧下地も塗っていない、正真正銘の素肌です。
しっとり感、キメの細かさ、光沢。なかなかいいんじゃないか？
一枚で完結するオールインワン仕様、デリケート肌にも優しい、一枚100円以下のプチプラ。これは日常使いにピッタリじゃないか？引き続き、残りの種類も試していきたいと思います。楽しみ〜！
必要な保湿ケアはしっかりと行いながら、 毎日のスキンケアステップを簡素化できる、現代のライフスタイルに寄り添ったデイリーコスメ「温泉水フェイスマスク」。みなさんもお試しあれ！
Photo: 山田いせ
Source: Amazon.co.jp
商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。