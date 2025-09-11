「静寂と臨場感、Bose（ボーズ）史上最高のヘッドホン」と公式が謳っただけのことはあって、ギズモード編集部でもノイキャンIQが高い！と大好評のヘッドホン「Bose QuietComfort Ultra Headphones」。第2世代の登場です。

あら凄い。コイツのノイキャン、世界最高級かもしれない

ノイキャンやバッテリーが強化

物理的な変更点で大きなのは、3.5mmイヤホンジャックからUSB-Cポートに変わったこと。スマホで音楽を聴く人には、地味だけどとても便利だと思います。

初代でもその高いノイキャン性能が魅力でしたが、新モデルはさらに強化。

7月には同シリーズのイヤホンも新モデル（QuietComfort Ultra Earbuds第2世代）が登場しましたが、そちらもノイキャンが強化されています。あくまでイヤホンの話ですが、ノイキャンに世代での明確な差は感じませんでした。

が、実はそれがミソで、アダプティブANCがより一層自然でスムーズになっているみたい。サウンドでは没入感を高めるシネマモードを追加、セリフ（会話）がよりクリアに聴こえます。

着脱認識がUPして、ヘッドフォン着脱での電源オン／オフがより正確に。また、Bluetoothの接続解除も連携。外しているときは、省エネ・スタンバイモードに自動で切り替わります。

全体的にはマイナーアプデといっていいかと思いますが、うれしいのはバッテリー性能UP。ANC使用時のバッテリー持ちが、初代の24時間から30時間へと増強されています。これ、大きいかも！

Image: Bose

公式サイトではすでに予約が始まっており、価格は5万9400円。9月25日発売予定です。

Source: Bose