JOY¡¢Ì¼¤ËÅÚ²¼ºÂ¤·¤¿µÙÆü¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥ÉÌÀ¤«¤¹¡¡¡ÖºÇ¹â¤Î»×¤¤½Ð¡×¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö»×¹Í¤Ë¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎJOY¡Ê40¡Ë¤¬11Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ì¼¤Ë¡ÖÅÚ²¼ºÂ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Î¤¢¤ÈÅÚ²¼ºÂ¡ª¡©ÌµÉ½¾ð¤Ç¤¿¤¿¤º¤àJOY
¡¡Åê¹Æ¤Ç¡ÖºòÆü¤Ïµ×¡¹¤ÎµÙ¤ß¤ÇÅìµþ¤«¤é²ÈÂ²¤Ç·²ÇÏ¥µ¥Õ¥¡¥ê¥Ñ¡¼¥¯¤Ë¡ªÁÇÅ¨¤Ê´ÇÈÄ¤¬ËÍÃ£¤ò¤ª½Ð·Þ¤¨¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Åº¤¨¤é¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢¡ÖËÜÆü¤ÏµÙ±éÆü¤Ç¤¹¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿´ÇÈÄ¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤¿ÎÙ¤ÇÌµÉ½¾ð¤Ç¤¿¤¿¤º¤à¼«¿È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â³¤¯¥³¥á¥ó¥È¤Ç¡ÖºÇ¹â¤Î»×¤¤½Ð¤¬½ÐÍè¤¿¤è¤©¤©¤©¡×¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÆ°Êª¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¡¢¡ÖÌ¼¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÅÚ²¼ºÂ¤·¤¿¤¼¤£¢ö¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¯¤Õ¤ë¤Þ¤¤¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¡Ö#¥µ¥Õ¥¡¥ê #·²ÇÏ #safari #¿åÍËµÙ¤ß¡×¤ÈÅº¤¨¡¢¾ðÊó¶¦Í¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÁ°¸þ¤²á¤®¤Æ¡¢¾Ð¤Ã¤¿¤È¤È¤â¤Ë¸µµ¤¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¾Ð¡×¡Ö»ä¤â¤è¤¯¤ä¤ê¤Þ¤¹ Ç¯1¤ÎµÙ¤ß¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿¤ê...¾Ð¡×¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¢¤ë Ì¼¤µ¤Þ¤È¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤«¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Ç¤¤Ë¤ã¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡ÖµÙ´ÛÆü¤Ç¤â¤«¤Ã¤±¤¨¤ÊJOY·»¤µ¤ó¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
