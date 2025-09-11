【ちいかわラーメン 豚】「ラーメン豚 豚骨」が期間限定で新登場 - ラッコのどんぶりも発売
パルコは10月3日、「ラーメン豚 豚骨」(1,870円)を「ちいかわラーメン 豚」国内全店で発売する。
「ラーメン豚 豚骨」(1,870円)
ちいかわラーメン 豚は、イラストレーター ナガノ氏による人気作品「ちいかわ」に登場するラーメン店をイメージした店舗であり、現在、名古屋PARCO、広島PARCO、池袋PARCO、心斎橋PARCOの全国4店舗で展開している。加えて、9月19日には渋谷PARCO店も新たにオープン予定。これら全店において、2025年10月3日〜2026年1月12日までの期間、ラーメン豚 豚骨を提供する。
同商品は、明太子・高菜・キクラゲをトッピングし、「ラッコ」のオリジナルどんぶりに大判POPをセットして提供される。注文特典として、ラッコのノベルティーステッカーも用意している。なお、同商品はカスタマイズオーダーの対象外となる。
ラッコのノベルティーステッカー
また、提供開始に伴い「どんぶり豚骨(ラッコ)」(2,530円)を発売する。
「どんぶり豚骨(ラッコ)」(2,530円)
©nagano
