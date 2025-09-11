サムスンの次期フラッグシップ機「Galaxy S26」シリーズのダミーモデルが公開され、3モデル（Galaxy S26 Pro、Galaxy S26 Edge、Galaxy S26 Ultra）の新デザインが確認されました。

これらの画像は、信頼性の高いリーカー・Sonny Dickson氏がXでシェア。名称は明示されていませんが、3機種のなかで最も大きなものがGalaxy S26 Ultraだと判別できます。

残り2機種はサイズが似ていて判別が難しいものの、左側が標準モデルのGalaxy S26 Pro、中央がGalaxy S26 Edgeと推測されています。

Galaxy S26 Edgeは最も大幅にデザインが変更されており、背面カメラの配置が筐体を横断する水平カメラバーとなっています。

これは、アップルがiPhone AirおよびiPhone 17 Pro／Pro Maxに採用したデザインと類似。

ただし、2つのカメラは従来通り縦に積み重ねられ、LEDフラッシュも同じ位置に配置されています。

別のリーカーであるIce Universe氏は、このカメラバー内部にコンポーネントが収納されており、これにより4200mAhの大容量バッテリー（従来は3900mAh）を搭載しつつ、厚みを前モデルの5.8mmから5.5mmに減らせると述べています。

さらに、3モデルすべての背面で確認されているのが丸いくぼみ。これはQi2規格による「磁石で位置合わせできる」ワイヤレス充電への対応を示唆している可能性があります。

すでにGoogleはPixel 10シリーズにこの機能を導入しており、サムスンも追随する準備を進めているのかもしれません。

