頑張りすぎず、ちょうどいい！【niko and ...】大人の抜け感コーデに♡「大きめシャツ」

頑張りすぎないのにおしゃれに見える―そんな理想を叶えてくれそうなのが【niko and ...（ニコアンド）】の「大きめシャツ」。ゆったりとしたシルエットが大人の余裕を引き出し、抜け感のあるスタイリングに導いてくれそうです。夏から秋へのスイッチにも活躍が期待できるので、これからの季節のワードローブにぜひ迎えたい存在かも。

さらっとストライプで大人見え！「ビッグシャツ」

【niko and ...】「2WAYカラービッグロングシャツ」\7,000（税込）

公式オンラインストアで「頑張りすぎず、ちょうどいい」と紹介されている、ビッグシャツ。さらりとしたストライプの生地にゆったりシルエットでリラックス感を演出。襟を外せばバンドカラーシャツとしても着られる2WAY仕様で、夏から秋のスイッチにも活躍しそうです。

甘さを抑えて着られる「ネイビーストライプ」

「抜け感たっぷり辛口ビッグシャツ」（公式オンラインストアより）は、羽織るだけで大人の余裕を演出できそうな一枚。ネイビーストライプがほどよくシャープな印象を与え、モノトーンコーデにも自然になじんでいます。黒のロングスカートと合わせると甘さを抑えた辛口スタイルに。ボタンを開けて羽織りとして取り入れれば、季節の変わり目にも活躍しそうです。

温もりカラーで大人カジュアルにぴったり「キャメルストライプ」

ゆとりあるシルエットとドロップショルダーでリラックス感がありながら、袖口のリブや大きめポケットがほどよく辛口なアクセントに。着こなしに温かみをプラスするキャメルストライプは、ブラウンやベージュ系のボトムとの相性が良く、キャップやスニーカーを合わせればデイリーに馴染む大人カジュアルが完成しそうです。

清潔感たっぷり！ 着回しやすい「オフホワイトストライプ」

「オフホワイトストライプ」は顔まわりを明るく見せつつ、縦ラインを強調してすっきりとした雰囲気になれそう。ゆったりシルエットが抜けをつくり、ジャンスカのインナーにすれば辛口なアクセントに。ベーシックで着回しやすそうなので、季節を問わず手に取りたくなる一枚となりそう。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K