「AirGrill（エアグリル）」1万4800円（税込）

家電ブランド・NATUUL（ナチュール）より発売中の「AirGrill（エアグリル）」は、4基のファンで構成された独自の吸煙システムを搭載した家庭用グリル。煙とニオイの発生・拡散を大幅に抑え、家でも快適な焼肉タイムを楽しむことができる一台です。

送風＆吸引ファンが煙の発生と拡散＆イヤなニオイも抑えます

食材を焼くグリルプレートの両サイドに3基の送風ファンと1基の吸引シロッコファンを内蔵。なお、余分な脂は溝を伝って中央の穴へ落ちる構造

食材を焼くグリルプレートの両サイドに3基の送風ファンと1基の吸引シロッコファンが搭載されているのが特徴で、3基の送風ファンが立ち上る煙を抑え込み、反対側の吸引ファンが煙をしっかりキャッチすることで煙の拡散を防止。

また、ファンが吸い込んだ煙は本体内部の油煙受けと水受けトレーを通すことで煙に含まれる油分を落とし、さらにニオイの発生も抑えます。

ちなみに、グリルプレートには溝と穴が設けられており、肉や魚を焼いた際に出る脂が穴から水受けトレーに落下。食材をヘルシーに焼き上げます。

調理温度は80℃～240℃まで5段階。肉、魚、野菜と、さまざまな食材の焼き調理が行えます。

グリルプレートと水受けトレーは水洗いが可能

グリルプレートは表面にフッ素コーティング加工が施されており、コゲや汚れがこびりつきにくい仕様。水受けトレーとともに本体から外して洗えます。

また、シロッコファンも本体から取り外して汚れや油分を拭き取る（※水洗いはNG）ことで、こちらもクリーンな状態をキープ可能。電源コードはマグネットプラグを採用しており、万が一コードを引っ掛けても本体から外れるので安全です。

サイズは522mm×292mm×高さ165mm

家での焼き肉や焼き魚などの調理が存分に楽しめるようになる「AirGrill」。家族や知人、友人と過ごす団欒の時間を、充実したお食事タイムに変えてみてはいかが？

●DATA

AirGrill（エアグリル）

価格：1万4800円（税込）

外寸：522mm×292mm×高さ165mm

重量：約4.4kg（グリルプレートセット時・電源コードを含まず）

https://azuma-kk.stores.jp/