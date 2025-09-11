今夏の甲子園大会中に出場辞退した広陵（広島）でスッタモンダが続いている。

1月に起きた部内暴力の加害生徒とされている3年生部員1人が10日、被害生徒の親権者によるSNSへの投稿で名誉を傷つけられたとして、名誉毀損罪で東京地検に刑事告訴したのだ。告訴人は被害生徒の親権者、他の投稿者の処罰を求めているという。

1月に硬式野球部の寮内で、告訴人を含む3年生部員が下級生1人に暴行を働く不祥事が発生。被害部員はその後、転校を余儀なくされた。その被害部員の親権者とみられる者が、今夏甲子園大会直前に「合計100発を超えるような集団暴行」などと投稿していた。

結果としてSNS上で、複数の3年生部員の名前や顔写真がさらされることになったのだが、高校野球に詳しいスポーツライターの美山和也氏がこう言う。

「全ては学校の無責任な対応と高野連の処分の甘さが招いた事態といえます。高校側が加害の事実を矮小化した疑惑を持たれ、だから、被害者側はSNSを使って世論を味方にするしかなかったのでしょう。高野連は報告を受けていたにもかかわらず、3月に『厳重注意』という中途半端な処分にとどめています。被害生徒側によれば、さらに監督らはこの事件を隠蔽しようとしたと主張している。厳重注意ではいかにも軽いですよね」

相次ぐ有望中学生の入学キャンセル

混乱を招いた中井前監督は引責辞任したものの、学校には在籍している。

「副校長として勤務を続けているそうですから、何の解決策にもなりません。副校長として学校に残れば、野球部への影響力は残るだろうし、『ほとぼりが冷めたら復権する気だろう』と言われても仕方がない。実際、同校の事務局長は『復帰の可能性はゼロではない』と話しています。広陵という学校は危機感がないのか。内定していた有望中学生が、相次いで入学をキャンセルしていると聞きますから、度重なる暴力事件が発端で、ついに野球部が消滅してしまった大阪のPL学園の二の舞いになりかねません」（美山氏）

広島の名門も廃部へ一直線である。

◇ ◇ ◇

今回の事件は野球部3年生の進路事情にも大きく影響、大学の合格内定の取り消しが相次いでいる。そんな状況下で、中井前監督と“ズブズブの関係”にあった大商大が、行き場を失った選手たちをこれ見よがしに取りまくっているという。いったいいま、何が起きているのか。垣間見える広陵と大商大のいびつな関係性とは。

