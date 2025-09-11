ダウンタイムや痛みに配慮！PLAN;S CLINIC「ペッ注射 2＋1」

「PLAN;S CLINIC(プランエスクリニック)」は8月に続き、「ペッ注射 2＋1」イベントを延長することが決定しました。

PLAN;S CLINIC「ペッ注射 2＋1」

診療時間 ： 月〜金曜日 AM 10:30 - PM 08:00

土曜日 AM 10:30 - PM 04:00

* 祝日および日曜日休診

アクセス ： ソウル特別市江南区江南大路 408 YBM江南センター 2階

地下鉄2号線江南駅11番出口出てすぐ

今回は再診の方のみならず、初診の方も対象でペッ注射2部位以上施術時、1部位サービスで提供します。

またペッ注射のアップグレード版「Highペッ注射 フェア」も9月末まで開催します。

【イベント概要】

(1)「ペッ注射 2＋1」イベント

・初診・再診関係なくすべての方に適用

・2部位以上施術時、1部位サービス

(2)Highペッ注射 フェア

・Highペッ注射のみで構成されるフルコースと、スリムな脚を目指す方向けの2段階別コース、計3種類のコースを用意しています

「Highペッ注射」は脂肪分解を目的とした注射治療の一つであり、ダウンタイムや痛みに配慮した施術として注目されています。

患者さま一人ひとりの体型や目的に合わせてパッケージを組むことができるのも特徴です。

運動では落としにくい部分痩せに特化した施術です。

また、プランエスクリニックでは男性の方にも安心して施術を受けていただける環境を整えていますので、お気軽にお問い合わせください。

予約・お問い合わせは公式LINEまで

プランエス公式LINE ：@plansjp

◇ペッ注射とは？

脂肪溶解注射はダイエットしてもなかなか痩せない部位を集中的に管理できる注射施術です。

プランエスクリニックのペッ注射は韓国国内の大学研究所との協業および動物実験をもとに脂肪細胞の大きさと個数が37％減少したことが証明された、韓国でのみ受けられる施術です。

◇費用について

フェイスペッ注射 1部位 9万ウォン(税別)

ボディペッ注射 1部位 12万ウォン(税別)

Highペッ注射(Max)1部位 29万8千ウォン(税別)

◇治療回数は？

ペッ注射だけで痩せることを目的とする場合、1週間に1回・計3回以上の施術をお勧めしています。

◇主な副作用

大きな副作用やダウンタイムはありませんが、まれに下記症状が出る可能性があります。

(個人により差があります)

・薬物注入によって施術当日に手の震え、吐き気、むかつき

(上記の症状はほとんどの場合、数時間以内になくなりますのでご安心ください。)

・施術部位の腫れ

(1日ほどでなくなりますのでご安心ください。)

・注射によるアザ

・Highペッ注射の場合、まれにシコリ、施術部位の痛みが生じますが、時間の経過とともに良くなりますのでご安心ください。

