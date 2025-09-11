◆ラグザス ｐｒｅｓｅｎｔｓ 第３２回 ＷＢＳＣ Ｕ―１８ 野球ワールドカップ ▽スーパーラウンド 日本−米国（１１日・沖縄セルラー那覇）

１次ラウンドＡ組を５戦全勝で１位通過した侍ジャパン高校日本代表は、１１日のスーパーラウンド初戦でＢ組１位の強敵・米国と激突する。１０日にはセルラー那覇の室内練習場で最終調整。予告先発は左腕・末吉良丞（沖縄尚学２年）と発表された。

主将の阿部葉太外野手（横浜３年）は米国の速球派投手をイメージして、木製バットを振り抜いた。「ホテルで見ても、体が大きい選手が多いが、日本の野球をしっかりやっていきたい。走塁が日本のカギ」と足で攻略の糸口を見いだす決意を示した。

キーマンは全試合で１番打者の岡部飛雄馬内野手（敦賀気比３年）。５試合で７四球を選ぶなど出塁率はチームトップの６割８分４厘。盗塁は全体トップタイの５盗塁をマークする。小倉全由監督（６８）も「１点差ゲームになる。足を絡めて、思い切ってサインを出せたら」と柔よく剛を制する覚悟だ。

末吉は「試合をしっかりつくることを心がけてマウンドに立ちたい。アメリカチームは体格もパワーも格が違うので、日本の技術を使って対抗していきたい」とコメント。ハイレベルな攻防が展開されることは必至だ。（加藤 弘士）