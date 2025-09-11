福島県いわき市消防本部は、今年度の採用試験から体力テストを廃止した。

近年の受験者減少に歯止めをかけるためで、消防の採用試験で体力テストを廃止するのは全国でも珍しいという。採用後の訓練で体力増強を図っており、テストは不要と判断した。選考過程で体力重視と若者らに抱かれるイメージを拭い去ることで、多様な人材の確保に結びつけたい考えだ。

市消防本部の採用試験では、２０１６年度に９９人だった受験者が昨年度は３分の１以下の２７人まで激減した。危機感を覚えた消防本部は、今年度から上級職（大卒程度）、初級職（高卒程度）ともに２７５メートル走、腕立て伏せ、懸垂などの体力テストを廃止して体力測定に切り替えた。さらに上級職の法律などの専門試験も免除し、受験のハードルを下げることにした。

その結果、今年度は９〜１１月に行われる初級職（定員３人程度）の受験者は昨年度と同じ１９人だったが、６〜９月に実施された上級職（定員４人程度）は７人増の１５人となった。

火災や災害などの現場で人命救助にあたる消防士の仕事は過酷で最も体力が欠かせない職業とされる。これまでいわき市消防本部の試験でも受験者が体力テストに備えてトレーニングに励み、当日の試験では精根尽き果てて倒れ込む人もいたという。

しかし、消防ではもともと体力は入庁してからの訓練で自然に身につくと考えており、実際の採用は面接や筆記試験と合わせて総合的に判断している。

市消防本部は、若者の「消防離れ」の原因が体力重視のイメージにあるとみて、熟慮を重ねた末に体力テストの廃止に踏み切ることにしたという。サッカーＪ２のいわきＦＣが開発した最新の訓練メニューなどもあり、「ごく普通の体力があれば全く心配することはない」と強調している。

多様な人材確保に向け、７月には公式インスタグラムを開設し、職員募集に特化したパンフレットを発行した。一人でも多くの若者に興味を持ってもらうためで、Ａ５判カラーのパンフは写真を豊富に使い、若手職員たちが消防士になったきっかけや仕事のやりがいを語っている。

市消防本部の担当者は「今年度は採用試験変更の周知が遅れたが、効果は表れている」と分析。「来年度に向けてアピールし、より多くの若者に消防士を職業の選択肢の一つとして検討してもらえるようにしたい」と話している。