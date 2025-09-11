森崎ウィン＆向井康二、両片想いがすれ違う 切なすぎる『（LOVE SONG）』場面写真が公開
俳優の森崎ウィンとSnow Manの向井康二がW主演を務める、日タイ合作のオリジナル映画『（LOVE SONG）』（10月31日公開）の新たな場面写真が公開された。
【場面カット】爽やか！儚げな微笑みを見せる向井康二
今作は、世界的なBLブームをけん引したドラマ『2gether』の立役者であるウィーラチット・トンジラー監督が手掛ける日タイ合作のオリジナルラブストーリー。東南アジアにルーツを持つ森崎と向井を主演に迎え、東京とバンコクを舞台に、異国の地で再会した2人が次第に心を通わせていく過程を温かな視点でユーモラスに描く。
幼なじみで同じ大学に通い、ずっと一緒に過ごしてきたソウタ（森崎）とカイ（向井）。結局「好きだ」と言えずに終わってしまったソウタの初恋。それから時が経ち、仕事でバンコク勤務となったソウタは、運命の糸に引き寄せられるようにカイと奇跡の再会を果たす。離れ離れだった時間を取り戻すかのように、時間を共有していく2人。バンコクで新しい思い出が増えるたびに、2人の距離は一気に近づいていく。そして、ソウタは、カイのことが好きだと改めて気付く。
ある日、仕事の帰り、通訳のルーク（逢見亮太）から、カイが次のライブで、大学時代に作った特別な曲を初めて披露することを聞く。ソウタは心のどこかで何かを期待していた自分がいたことに気付く。そして、カイが今までずっと完成させることができなかったその特別な曲は、“きっとかなうことのない愛を歌った曲”であり、心から愛する人のために書いた曲だったことが明かされる。悲しみながらもやっと完成させたその曲を、カイはライブで披露することを決意する。
時が経った今も、消えることのなかったソウタとカイのお互いへの想い。だが、お互いにあと一歩が踏み出せないまま。果たして、2人の両片想いの恋の行方は――。
この度公開されたのは、2人の両片想いがすれ違う、切なさあふれる場面写真。眠っているカイの横顔をソウタが隣で見つめる印象的なカットでは、どこか悲しげな表情を見せるソウタから、好きなのに伝えられない、そんな想いが伝わってくる切なさが溢れるシーンとなっている。
また、ソウタの想いを知る職場の先輩・ジン（及川光博）がカイの歌を聴きながら号泣するソウタに優しく寄り添う姿や、街中で見つけたカイのポスターを見て想いを巡らすソウタの姿、さらに、ソウタを見送るカイの切ない表情が印象的なシーンなどもあわせて公開。心に秘めた気持ちを言えないために、すれ違ってしまう2人の表情を捉えたシーンの数々。劇中で描かれる両片想いの2人の初恋は、一体、どんな展開を見せるのか。物語への期待がより一層高まる。
