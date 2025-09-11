木村文乃“愛実”はラウール“カヲル”との交際を決意 『愛の、がっこう。』第10話あらすじ
俳優の木村文乃が主演し、Snow Manのラウールと共演するフジテレビ系木曜劇場『愛の、がっこう。』（毎週木曜 後10：00）第10話が、11日に放送される。このほど、第10話のあらすじ・場面写真が公開された。
【場面写真】身長差にキュン！笑顔で並んで歩く愛実＆カヲル
本作は、すれ違うことすらないはずの2人が出会い、大きな隔たりを越えて惹（ひ）かれ合うラブストーリー。堅い家庭で育ったまじめすぎる高校教師・愛実（木村）が、文字の読み書きが苦手なホスト・カヲル（ラウール）に言葉や社会を教える秘密の“個人授業”を続ける中で次第に距離を縮めていくも、さまざまな批判や非難、憎しみ、嫉妬が容赦なく2人を襲う。
■第10話あらすじ
親元から離れて一人暮らしを始めた小川愛実（木村）と、働いていたホストクラブ「THE JOKER」が閉店することになったカヲル（ラウール）。すれ違い続けた二人はようやく再会する。愛実は新居にカヲルを招き入れ、二人は冗談を言いながらカップ麺を食べる。
いつの間にか眠ってしまったカヲルの寝顔を見つめ、もう逃げないと決意する愛実。
早朝、愛実はこっそりと帰ろうとするカヲルを呼び止め、ここで一緒に暮らさないかと提案する。自分のせいで愛実が非難を浴びるのは嫌だと言うカヲルに対し、愛実は学校にカヲルとの交際を正直に伝えると話す。決意の表情の愛実を見て、カヲルの中にはある戸惑いが。
学校で、愛実はカヲルと交際したいと教頭の植野（今藤洋子）に打ち明ける。一定の理解を示したように見えた植野。しかし、念書の約束を破る以上は退職してほしいと愛実は告げられる。
【場面写真】身長差にキュン！笑顔で並んで歩く愛実＆カヲル
本作は、すれ違うことすらないはずの2人が出会い、大きな隔たりを越えて惹（ひ）かれ合うラブストーリー。堅い家庭で育ったまじめすぎる高校教師・愛実（木村）が、文字の読み書きが苦手なホスト・カヲル（ラウール）に言葉や社会を教える秘密の“個人授業”を続ける中で次第に距離を縮めていくも、さまざまな批判や非難、憎しみ、嫉妬が容赦なく2人を襲う。
親元から離れて一人暮らしを始めた小川愛実（木村）と、働いていたホストクラブ「THE JOKER」が閉店することになったカヲル（ラウール）。すれ違い続けた二人はようやく再会する。愛実は新居にカヲルを招き入れ、二人は冗談を言いながらカップ麺を食べる。
いつの間にか眠ってしまったカヲルの寝顔を見つめ、もう逃げないと決意する愛実。
早朝、愛実はこっそりと帰ろうとするカヲルを呼び止め、ここで一緒に暮らさないかと提案する。自分のせいで愛実が非難を浴びるのは嫌だと言うカヲルに対し、愛実は学校にカヲルとの交際を正直に伝えると話す。決意の表情の愛実を見て、カヲルの中にはある戸惑いが。
学校で、愛実はカヲルと交際したいと教頭の植野（今藤洋子）に打ち明ける。一定の理解を示したように見えた植野。しかし、念書の約束を破る以上は退職してほしいと愛実は告げられる。