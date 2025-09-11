かもめんたる岩崎う大、朝ドラ初出演 『ばけばけ』自称・敏腕記者役、ビジュアル公開【コメント全文】
NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（9月29日スタート）に、かもめんたる・岩崎う大が出演することが11日、発表された。
【集合カット】楽しみすぎる！高石あかり＆吉沢亮ら豪華朝ドラ出演者が集結
高石あかり（※高＝はしごだか）が主演する同作は、島根で生まれ育ったヒロイン・松野トキがつまずきながらも前向きに生きていき、世界を転々とした末に日本にたどり着いた外国人の英語教師と出会い、“怪しい話好き”という共通点から次第に心を通わせていく。小泉八雲の妻・小泉セツをモデルに、大胆に再構成して登場人物名や団体名などは一部改称してフィクションとして描く。原作はなく、脚本はふじきみつ彦氏が手掛ける。
ヒロイン・トキと共に松江で暮らす人々を演じるキャストが11日に発表され、生瀬勝久、池谷のぶえ、野内まる、岩崎、朝加真由美の出演が決まった。
岩崎は朝ドラ初出演で、松江新報の自称・敏腕記者・梶谷吾郎役。来日したヘブンに密着する。調子がよく、小さなネタをもビッグニュースに仕立て上げる。
■岩崎う大 コメント
朝ドラに出られるという時点でうれしかったのですが、出番も結構多く、今まで人生頑張った甲斐があったと思いました。私の役、梶谷は新聞記者なのですが、当時の新聞記者は今よりもだいぶ荒かったそうで、当時のエネルギーを想像しながら楽しく演じております。コメディー要素の多いお話なので、少しでもお役に立たないとですね。周りもおもしろい方ばかりで撮影は毎回エキサイティングです。あ！出雲ことばも頑張ってますので、ぜひご注目頂きたいです。
【集合カット】楽しみすぎる！高石あかり＆吉沢亮ら豪華朝ドラ出演者が集結
高石あかり（※高＝はしごだか）が主演する同作は、島根で生まれ育ったヒロイン・松野トキがつまずきながらも前向きに生きていき、世界を転々とした末に日本にたどり着いた外国人の英語教師と出会い、“怪しい話好き”という共通点から次第に心を通わせていく。小泉八雲の妻・小泉セツをモデルに、大胆に再構成して登場人物名や団体名などは一部改称してフィクションとして描く。原作はなく、脚本はふじきみつ彦氏が手掛ける。
岩崎は朝ドラ初出演で、松江新報の自称・敏腕記者・梶谷吾郎役。来日したヘブンに密着する。調子がよく、小さなネタをもビッグニュースに仕立て上げる。
■岩崎う大 コメント
朝ドラに出られるという時点でうれしかったのですが、出番も結構多く、今まで人生頑張った甲斐があったと思いました。私の役、梶谷は新聞記者なのですが、当時の新聞記者は今よりもだいぶ荒かったそうで、当時のエネルギーを想像しながら楽しく演じております。コメディー要素の多いお話なので、少しでもお役に立たないとですね。周りもおもしろい方ばかりで撮影は毎回エキサイティングです。あ！出雲ことばも頑張ってますので、ぜひご注目頂きたいです。