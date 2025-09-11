高石あかり主演『ばけばけ』新キャラクター5人発表・ビジュアル公開 生瀬勝久は朝ドラ6作目【一覧・コメント】
俳優・高石あかり（※高＝はしごだか）が主演するNHK連続テレビ小説『ばけばけ』（9月29日スタート）の新キャストが11日、発表された。ヒロイン・トキ（高石）と共に松江で暮らすキャラクターとなる。
【写真】『ばけばけ』生瀬勝久、岩崎う大らの扮装ビジュアル
同作は、島根で生まれ育ったヒロイン・松野トキがつまずきながらも前向きに生きていき、世界を転々とした末に日本にたどり着いた外国人の英語教師と出会い、“怪しい話好き”という共通点から次第に心を通わせていく。小泉八雲の妻・小泉セツをモデルに、大胆に再構成して登場人物名や団体名などは一部改称してフィクションとして描く。原作はなく、脚本はふじきみつ彦氏が手掛ける。
新たに出演が決まったのは、生瀬勝久、池谷のぶえ、野内まる、岩崎う大、朝加真由美。
生瀬は、『純ちゃんの応援歌』『まんてん』『べっぴんさん』『おちょやん』『ブギウギ』に続く朝ドラ6作目。池谷は、『瞳』 『ひよっこ』 『半分、青い。』に続く登板となる。2人は、朝ドア初出演の野内まるとともに、ヘブン（トミー・バストウ）が寄宿する「花田旅館」の人々となる。
岩崎は、松江新報の自称・敏腕記者役で、朝ドラ初出演。朝加は、トキの祖父・勘右衛門（小日向文世）のよき話し相手役を演じる。
■花田平太役・生瀬勝久
役柄：松江でヘブンが寄宿することになる花田旅館の主人。しじみ売りに訪れるトキとも親しく、あたたかく見守る。人情味はあるが、つい余計なひと言で波風を立ててしまうことも。
コメント：
今回、花田旅館の主人を演じます。前回『ブギウギ』の際は標準語を話す役でしたので、今回は関西ことばかなと思っていたら、出雲ことばでした。出雲ことばは難しいので、とても苦労しています。妻・ツル役の池谷のぶえさんとはこれまで共演も多いので、演じていて楽しいですし、シーンが豊かになる感じがします。ツルとともに、おトキの悩みを聞いたり、ヘブンさんが松江にやってきて、てんやわんやしたりしています。外国語はもちろんわからないので、外国人が来たら日本人は当時どうなっていたか、という典型的な人だと思います。おトキがどうなるのか、ヘブンさんがどうなるのか、最後まで見届けてください。花田旅館のシーンが、『ばけばけ』の中で一服の清涼剤になればと思います。
■花田ツル役・池谷のぶえ
役柄：平太と共に花田旅館を切り盛りする女将さん。トキのことをとても可愛がっている。カラッとしたたくましさが、トキの心の支えになっている。
コメント：
おトキちゃんがヘブン先生と出会う場所となる花田旅館、その旅館を切り盛りする女将、花田ツル役で参加させていただきます。花田旅館主人の平太（生瀬勝久）、女中のウメ（野内まる）ともども、おトキちゃんとヘブン先生が紡ぐ物語に彩りを添えられる場所、存在になれればと思っています。おトキちゃんの身の回りを心配しながらも、ワチャワチャ楽しいやりとりも満載です。お楽しみ下さい。
■ウメ役・野内まる
役柄：花田旅館で、ヘブンの世話をすることになる女中。おっとりとしていて、マイペースな性格。初めての外国人にも物おじせず接する。
コメント：
ヘブン先生が松江に来て初めて訪れる宿、花田旅館の女中・ウメを演じさせていただきます。みんなからは「おウメ」と呼ばれていて、一見ぽけーっとしているように見えるかもしれませんが、働き者で、明るく優しい子です。初の朝ドラで挑戦も盛りだくさんなので緊張していますが、『ばけばけ』の一員になれることを心から光栄に思います。愉快な花田旅館の様子を、皆さまの朝にお届けできるよう、懸命に取り組んでまいります。
■梶谷吾郎役・岩崎う大
役柄：松江新報の自称・敏腕記者。来日したヘブンに密着する。調子がよく、小さなネタをもビッグニュースに仕立て上げる。
コメント：
朝ドラに出られるという時点でうれしかったのですが、出番も結構多く、今まで人生頑張った甲斐があったと思いました。私の役、梶谷は新聞記者なのですが、当時の新聞記者は今よりもだいぶ荒かったそうで、当時のエネルギーを想像しながら楽しく演じております。コメディー要素の多いお話なので、少しでもお役に立たないとですね。周りもおもしろい方ばかりで撮影は毎回エキサイティングです。あ！出雲ことばも頑張ってますので、ぜひご注目頂きたいです。
■上野タツ役・朝加真由美
役柄：勘右衛門がかわいがっている近所の子の祖母。時々、天国長屋にやってて、
勘右衛門のよき話し相手となる。
コメント：
朝、私の1日の始まりは朝ドラです。『ばけばけ』に出演させていただけることが決まった時は、本当に嬉しくて、思わず「バンザーイ！」と声をあげてしまいました。勘右衛門さんの良きお話相手になる・上野タツを演じます。これから松野家とどのように関わるのか、今後の展開に私もウキウキワクワク、そんな気持ちを皆さんとも分かち合えたら嬉しいです。どうぞお楽しみに！
