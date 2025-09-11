¡ÚÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¡¦µ¼Ô¤Î¿ä¤·Áª¼ê¡ÛÃË»Ò¶¥Êâ¡¦»³À¾ÍøÏÂ¤Ï£³ÅÙÌÜ¤Ë¤·¤ÆºÇ¸å¤Î20kmÀ¤³¦²¦¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢Éü³è¤ÎÏµ±ì¤ò¡ª
£³ÅÙÌÜ¤Ë¤·¤ÆºÇ¸å¤Î20kmÀ¤³¦Î¦¾åÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹»³À¾ÍøÏÂ¡¡photo by YUTAKA/AFLO
£¹·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é21Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¤ÇÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤É¤ó¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡£Âç²ñ¤ò¼èºà¤¹¤ëµ¼Ô¤¿¤Á¤Ë¡Ö¿ä¤·¤ÎÁª¼ê¡×¤òÊ¹¤¯ËÜ´ë²è¡¢º£²ó¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ÀÞ»³½ÊÈþ¤µ¤óÊÔ¤Ç¤¹¡£¡üÂ¼ÃÝ¥é¥·¥Ã¥É¡ÊJAL¡ËÃË»Ò110m¥Ï¡¼¥É¥ë
¡¡£¹·î13Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡¢À¤³¦Î¦¾åÅìµþÂç²ñ¡£»²²ÃÉ¸½àµÏ¿Í¸ú´ü¸Â¤Î£¸·î24Æü¤ò·Ð¤Æ¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ê¤É¤ÇÁª¹Í¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤òÆüËÜÎ¦Ï¢¤Ï£¹·î£²Æü¤ËÈ¯É½¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÂåÉ½¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤Ë²Ã¤¨¤ÆÂåÉ½80Ì¾¤¬½Ð¤½¤í¤¤¡¢Àï¤¤¤Ë¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤ÇºÇ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢2023Ç¯À¤³¦Î¦¾å¥Ö¥À¥Ú¥¹¥ÈÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤ÆÁá¡¹¤ÈÅìµþÂç²ñ¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿½÷»Ò¤ä¤êÅê¤ÎËÌ¸ý¿º²Ö¡ÊJAL¡Ë¤ÎÂç²ñÏ¢ÇÆ¤¬¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¤À¤¬¡¢º£µ¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥á¥À¥ë¸õÊä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿ÃË»ÒÁª¼ê¤Õ¤¿¤ê¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¤½¤Î¤Ò¤È¤ê¤ÏÃË»Ò110£í¥Ï¡¼¥É¥ë¤ÎÂ¼ÃÝ¥é¥·¥Ã¥É¡ÊJAL¡Ë¤À¡£¤³¤Î¼ïÌÜ¤ÇÀè¤ËÀ¤³¦¤ËÆùÇö¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ±¤¸½çÂç¤ÎÀèÇÚ¤ÎÀôÃ«½Ù²ð¤À¤Ã¤¿¡£23Ç¯¥Ö¥À¥Ú¥¹¥ÈÂç²ñ¤Ç¤ÏÆüËÜ¿Í½é¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ£µ°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¤½¤ì¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤è¤¦¤ËÆüËÜµÏ¿13ÉÃ04¤ÇÊÂ¤Ö¤È¡¢ºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ5°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î»þ¤Ï¡Ö£µ°Ì¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¤¤¤¤Î¤«°¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¢ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê½ç°Ì¡£¤·¤«¤â¥á¥À¥ëÁè¤¤¤Ë²Ã¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê²ù¤·¤µ¤¬»Ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿Â¼ÃÝ¤À¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¤½¤Î·ë²Ì¤ò¼«¿®¤ËÊÑ¤¨¤ëÁö¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿¡£
¡¡4·î¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥ê¡¼¥°¡ÊDL¡Ë½éÀï¤ÎÒÏÌçÂç²ñ¤Ç£²°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢£µ·î¤ÏDLÂè£²Àï¤ÎÛÉ¶¶Âç²ñ¤Ç¤â£²°Ì¡£¤µ¤é¤ËÆ±·î18Æü¤Î¥»¥¤¥³¡¼¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¤·¤Æ·îËö¤Î¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤â¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤ÁÀÚ¤ë¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÎDL£²Àï¤Ç¤Ï¤È¤â¤Ë£´°Ì¤È°ÂÄê¤·¤¿·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿Â¼ÃÝ¤¬¡¢Âç¤¤ÊÊÉ¤òÇË¤Ã¤¿¤Î¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¹ñÆâÂç²ñ¤À¤Ã¤¿£¸·î16Æü¤ÎAthlete Night Games in FUKUI¡£ÄÉ¤¤É÷0.6£í¤À¤Ã¤¿·è¾¡¤Ç¤ÏÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤¿¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é½ù¡¹¤Ë¥Æ¥ó¥Ý¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÊø¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Áö¤ê¤¤Ã¤ÆÆüËÜ¿Í½é¤Î13ÉÃÆÍÇË¤È¤Ê¤ë12ÉÃ92¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤ÎµÏ¿¤ÏÀ¤³¦ÎòÂå11°Ì¤Ç¡¢º£µ¨¤Ç¤Ï12ÉÃ87¤Î¥³¡¼¥Ç¥ë¡¦¥Æ¥£¥ó¥Á¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¤Ë¼¡¤°À¤³¦¥È¥Ã¥×¥ê¥¹¥È£²°Ì¤ÎµÏ¿¤È¤Ê¤ê¡¢°ìÌö¥á¥À¥ë·÷Æâ¤ËÆÍÆþ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£¸·î28Æü¤ÎDL¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤Ï¡Ö£±ÂæÌÜ¤ÎÆ§¤ßÀÚ¤ê¤¬¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤¿¤á¤ËºÇ²¼°Ì¤Î£¸°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï£±ÂæÌÜ¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤ÎÆ§¤ßÀÚ¤ê¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢À¤³¦Î¦¾å¤Ë¸þ¤±¤Æ»×¤¤¤¤Ã¤ÆÌµÍý¤ò¤·¤Ê¤¤¤È·èÃÇ¤·¤¿·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¡£À¤³¦Î¦¾åËÜÈÖ¤Ç¤ÏÎäÀÅ¤ÊÁö¤ê¤Ç¥á¥À¥ë¤òÁÀ¤¨¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡Æ±¤¸Ã»µ÷Î¥¤Ç¤â¥Ñ¥ï¡¼¤òºÇÂç¸ÂÈ¯´ø¤¹¤ë100£í¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð¡¢¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÇÆ°¤¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¤³¤Î110£í¥Ï¡¼¥É¥ë¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÏÂçÊÁ¤ÊÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÆÈÃÅ¾ì¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢µ»½Ñ¼ïÌÜ¤Ç¤â¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢À¤³¦¤ÎÃ»µ÷Î¥³¦¤ËÉ÷·ê¤ò³«¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¡ü»°±ºÎ¶»Ê¡ÊSUBARU¡ËÃË»Ò3000£í¾ã³²
¡¡Ä¹µ÷Î¥¤Ç¤âµ»½Ñ¼ïÌÜ¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤¬3000£í¾ã³²¡£¤½¤Î¼ïÌÜ¤Ç2021Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¤Ç¤Ï7°Ì¤Ë¤Ê¤ê¡¢2023Ç¯À¤³¦Î¦¾å¥Ö¥À¥Ú¥¹¥ÈÂç²ñ¤Ç¤Ï£¶°Ì¡¢¤½¤·¤ÆºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤â£¸°Ì¤ÈÀ¤³¦¤ÎÉñÂæ¤ÇÃå¼Â¤ËÆþ¾Þ¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿»°±ºÎ¶»Ê¡ÊSUBARU¡Ë¤âÉ½¾´Âæ¤òÁÀ¤¨¤ë°ÌÃÖ¤Þ¤Ç¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡££··î11Æü¤ÎDL¥â¥Ê¥³Âç²ñ¤Ç¡¢¼«¿È¤¬»ý¤ÄÆüËÜµÏ¿¤ò6ÉÃ48¹¹¿·¤¹¤ëº£µ¨À¤³¦¥È¥Ã¥×¥ê¥¹¥È£³°Ì¤Î£¸Ê¬03ÉÃ43¤ò½Ð¤·¤Æ£²°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢À¤³¦Î¦¾å¤Ø¤Î´üÂÔÃÍ¤¬¥°¥ó¤È¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï£´·î¤ÎDLÂè£±Àï¤Ç£¸Ê¬10ÉÃ11¤ò½Ð¤·¤¿¤¢¤È¡¢Â¤òÄË¤á¤ÆÎý½¬¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤»þ¤â¾¯¤·¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢£µ·î18Æü¤Î¥»¥¤¥³¡¼¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥ó¥×¥êÍ¥¾¡¤ÇÉü³è¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î£±½µ´Ö¸å¤ÎDL¥é¥Ð¥ÈÂç²ñ¤Ç¤Ï£¸Ê¬13ÉÃ39¤Ç13°Ì¤È½ù¡¹¤ËÄ´»Ò¤òÌá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ½àÈ÷´ü´Ö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤ÀDL¥â¥Ê¥³Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥Ú¡¼¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤¬8Ê¬ÀÚ¤ê¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë¥Ñ¥ê¸ÞÎØ²¦¼Ô¤Î¥¹¥Õ¥£¥¢¥ó¡¦¥¨¥ë¥Ð¥«¥ê¡Ê¥â¥í¥Ã¥³¡Ë¤¬ÉÕ¤¯Å¸³«¤Î¤Ê¤«¡¢»°±º¤Ï¡¢½øÈ×¤Ï¸åÊý¤Ë¹µ¤¨¤«¤é½ù¡¹¤Ë½ç°Ì¤ò¾å¤²¡¢2000£íÄÌ²á¤Ï£¸ÈÖ¼ê¤Ç¥È¥Ã¥×¤È£¸ÉÃ£¶º¹¡£¤À¤¬¤½¤³¤«¤éÄÉ¤¤¾å¤²¤ò³«»Ï¤·¤Æ»Ä¤ê400m¤òÀÚ¤Ã¤¿¤¢¤¿¤ê¤Ç£²°Ì¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¡¢¥é¥¹¥È200£í¤ò²á¤®¤Æ¤«¤é¤Ï¥¨¥ë¥Ð¥«¥ê¤È¤Îº¹¤ò°ìµ¤¤ËµÍ¤á¤¿¡£ºÇ¸å¤ÏµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢£°ÉÃ25º¹¤Þ¤ÇÇ÷¤ë½ªÈ×¤Î¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ºÇ½é¤«¤éÆÈÁö¤·¤Æ¤ÎÆüËÜµÏ¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤Î¾¡Éé¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥ì¡¼¥¹Å¸³«¤Î¤Ê¤«¤Ç½Ð¤·¤¿µÏ¿¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢ËÜÈÖ¤Ç¤Î¾¡Éé¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤È·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÎÎ¦¾åÁö¼ïÌÜ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Ä¹¤¤´Ö¡Ö¥Þ¥é¥½¥ó¤·¤«ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»ýµ×ÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¹¥Ô¡¼¥É¤ä¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤âÉ¬Í×¤Ê¤³¤Î¼ïÌÜ¤ÇÀ¤³¦¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤³¤È¤Ï°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤À¡£Ä¹µ÷Î¥¡á¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¾¼ïÌÜ¤òÁªÂò¤·¤Æ¤â²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¸å¤ËÂ³¤¯Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë°Õ¼±¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤³¤Î¼ïÌÜ¤ÎÆüËÜ¿Í½é¥á¥À¥ë¤¬Íß¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜ²»¤Ç¤¢¤ë¡£¡ü»³À¾ÍøÏÂ¡Ê°¦ÃÎÀ½¹Ý¡ËÃË»Ò20km¶¥Êâ
¡¡¥á¥À¥ë¤Ø¤Î´üÂÔ¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢²áµî£µÂç²ñ¤Ç£¹¸Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÃË»Ò¶¥Êâ¤Ï³°¤»¤Ê¤¤¡£Âç²ñ½éÆü¤Î35km¤Ç¤ÏÀîÌî¾¸×¡Ê°°²½À®¡Ë¤¬£³Âç²ñÏ¢Â³¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¤¬¡¢Âç²ñ£¹ÆüÌÜ¤Î20km¤Ç¤Ï2019Ç¯¥É¡¼¥ÏÂç²ñ¤È2022Ç¯¥ª¥ì¥´¥óÂç²ñ¤òÏ¢ÇÆ¤·¤¿»³À¾ÍøÏÂ¡Ê°¦ÃÎÀ½¹Ý¡Ë¤ÎÉü³è¤Ë´üÂÔ¤À¡£
¡¡£³Ï¢ÇÆ¤¬¤«¤«¤Ã¤¿2023Ç¯¥Ö¥À¥Ú¥¹¥ÈÂç²ñ¤Ï¡¢Á°Ç¯¤ÎÏ¢ÇÆÃ£À®¸å¤ËÌÜÉ¸¤¬Û£Ëæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ24°Ì¤ËÄÀ¤ß¡¢ºòÇ¯¤Ï¸üÄì¥·¥å¡¼¥º¤ò»î¤·¤¿¤³¤È¤Ç»ý¤ÁÌ£¤Ç¤¢¤ëÊâ·¿¤¬Íð¤ì¤Æ¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½¤òÆ¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬ºòÇ¯½Õ¤«¤é¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÊâ¤¤Ë¹ç¤¦¸üÄì¥·¥å¡¼¥º¤â¸«¤Ä¤±¤¿¡£¤½¤·¤Æ£²·î¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¡¢13km¤«¤é¤Î¥Ú¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¤ÇÆÈÊâ¾õÂÖ¤òºî¤ë¤È¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ú¡¼¥¹¤òÍî¤È¤µ¤º¡¢ÎëÌÚÍº²ð¡ÊÉÙ»ÎÄÌ¡Ë¤¬2015Ç¯¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿À¤³¦µÏ¿¤ò26ÉÃ¹¹¿·¤¹¤ë£±»þ´Ö16Ê¬10ÉÃ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤ÆÀ¤³¦Î¦¾åÂåÉ½ÆâÄê¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡¦¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÂç²ñ20km¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤¬Â·¤¦¥°¥é¥ó¥×¥êÂç²ñ¤Î¥é¡¦¥³¥ë¡¼¥Ë¥ã¤Ç¤âÍ¥¾¡¡£À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤â£¶·î10Æü°Ê¹ß¤Ï£±°Ì¤ò°Ý»ý¤·¡¢À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤âÉü³è¤ò¶¯¤¯°õ¾Ý¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶¥Êâ¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï35Ò¤¬³°¤µ¤ì¡¢ÃË½÷20km¤Èº®¹ç¥Þ¥é¥½¥ó¥ê¥ì¡¼¤Î£³¼ïÌÜ¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢ÍèÇ¯¤«¤é¤Ï20km¤¬¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤Îµ÷Î¥¤Ë¤Ê¤ê¡¢35km¤Ï¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤ÈÆ±¤¸42.195km¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£»³À¾¤Ï20km¶¥Êâ¤Î¡ÖºÇ¸å¤ÎÀ¤³¦µÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¡×¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤ò»Ä¤¹²ÄÇ½À¤¬Âç¤¤¤¤À¤±¤Ë¡¢¡ÖºÇ¸å¤ÎÀ¤³¦²¦¼Ô¡×¤È¤¤¤¦¾Î¹æ¤â°ì½ï¤ËÊÝ»ý¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡üÃË»Ò£´¡ß100£í¥ê¥ì¡¼
¡¡2019Ç¯¥É¡¼¥ÏÂç²ñ°ÊÍè¥á¥À¥ë¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃË»Ò£´¡ß100£í¥ê¥ì¡¼¤â¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Î²ÄÇ½À¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡££··î¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¸å¤Ë¤Ï100m¤ÇÀ¤³¦Î¦¾å»²²ÃÉ¸½àµÏ¿¡Ê10ÉÃ00¡ËÆÍÇË¥é¥Ã¥·¥å¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢µ¡±¿¤¬¹â¤Þ¤ëÆüËÜÃË»ÒÃ»µ÷Î¥¡££´¡ß100£í¥ê¥ì¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤½¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢£µ·î¤ÎÀ¤³¦¥ê¥ì¡¼¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤Æ£³Áö¤Ç¹¥¥é¥Ã¥×¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë±ß·Èô±©¡ÊJAL¡Ë¤È¶ÍÀ¸¾Í½¨¡ÊÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¤Î½¼¼Â¤À¡£
¡¡¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤ÈÆüËÜÁª¼ê¸¢200£íÍ¥¾¡¤Î±ß·¤Ï¡¢¤½¤Î£²Âç²ñ¤ò´Þ¤á¤Æº£µ¨¤Ï20ÉÃ£±ÂæÁ°È¾¤ò£´²ó½Ð¤·¡¢ÄÉ¤¤É÷2.1£í¤Î»²¹ÍµÏ¿¤Ê¤¬¤é20ÉÃ05¤â½Ð¤·¤ÆÆüËÜ¿Í½é¤Î19ÉÃÂæÆÍÆþ¤ò¼ÍÄø·÷Æâ¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¶ÍÀ¸¤âÆüËÜÁª¼ê¸¢100mÍ¥¾¡¸å¡¢£¸·î¤Ë¤Ï£¸Ç¯¤Ö¤ê¤Î£¹ÉÃÂæ¤È¤Ê¤ë£¹ÉÃ99¤ò½Ð¤·¤ÆÀª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Õ¤¿¤ê¤Ï¤È¤â¤Ë£³Áö¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤Ç¤â¤¢¤ë¤¬¡¢µ»½Ñ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Àº¿ÀÎÏ¤Î¶¯¤µ¤âÉ¬Í×¤ÊÆñ¤·¤¤£³Áö¸õÊä¤¬¤Õ¤¿¤ê¤¤¤ë¾õ¶·¤ÏÂç¤¤Ê°Â¿´ºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Õ¤¿¤ê¤ÏÄ¾Àþ¶è´Ö¤â¹¥¥é¥Ã¥×¤ÇÁö¤ì¤ë¤À¤±¤Ë¡¢Áö½ç¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤âÁý¤¨¤ë¤Î¤¬¶¯¤ß¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿10ÉÃ00¤ò½Ð¤·¤Æ100£íÂåÉ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼éÍ´ÍÛ¡ÊÂçÅìÊ¸²½Âç¡Ë¤Ï¤É¤³¤Ç¤âÁö¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢½ªÈ×¤â¸ºÂ®¤·¤Ê¤¤¤Î¤¬»ý¤ÁÌ£¤À¡£¤µ¤é¤Ë10ÉÃ00¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤â¸Ä¿Í¼ïÌÜ¤ÎÁª¹Í´ð½à¤òËþ¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿胗ÅÄÂçµ±¡ÊÅìÍÎÂç¡Ë¤âº®¹ç£´¡ß400m¥ê¥ì¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢À¤³¦Î¦Ï¢¤Î¥ë¡¼¥ë¾å¡¢£´¡ß100m¥ê¥ì¡¼¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï10ÉÃ£³Âæ¤Î¥é¥Ã¥×¥¿¥¤¥à¤ÇÁö¤ì¤ë£±Áö¤ò½àÈ÷¤Ç¤¤ë¤«¤À¤¬¡¢¥µ¥Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¡¦¥Ï¥¡¼¥à¡ÊÅì¥ì¡Ë¤¬ËüÁ´¤Ë¶á¤±¤ì¤Ð¤½¤ÎÌ³¤á¤Ï½½Ê¬¤Ë²Ì¤¿¤»¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¸Î¾ã¤Î¤¿¤á¤Ë£··î¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¤ÏÍ½ÁªÇÔÂà¤À¤Ã¤¿¥µ¥Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¾õÂÖ¤òÌá¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ÏÂç¤¤ÊÃíÌÜÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¹â£²¤Ç10ÉÃ00¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¶¿å¶õÄ·¡ÊÀ±ÎÍ¹â¡Ë¤ò´Þ¤á¤¿Á´ÂÎÅª¤Ê¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ç¡¢¥µ¥Ë¥Ö¥é¥¦¥óÈ´¤¤Ç¤â¥á¥À¥ëÁè¤¤¤Ë¿©¤¤¹þ¤á¤½¤¦¤Ê´üÂÔ´¶¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¹â¹»£³Ç¯¤«¤éÆüËÜÃË»ÒÃ»µ÷Î¥¤ò¸£°ú¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÀ¤³¦¤ËÆ§¤ß¹þ¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¶ÍÀ¸¤ÎÄ¹Ç¯¤ÎÅØÎÏ¤ËÊó¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¼¡À¤Âå¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÃÏ¸µÅìµþÂç²ñ¤Ç¤Î¥á¥À¥ë¤Ï¤¼¤Ò¤È¤â¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¡£