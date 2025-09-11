｢イヤだなと思う友だち｣との上手な距離の取り方
苦手な友だちに接するとき、イライラすることを避けるためには、どんなことに気を付ければよいでしょうか？（写真：Xeno／PIXTA）
大人でもなかなか難しい人間関係。人生経験の少ない子どもはさらに、友だち付き合いにおいて悩むことも少なくないでしょう。日本アンガーマネジメント協会代表理事の戸田久美さんに、友だちにイヤなことをされたときや苦手な友だちと接するときなどの、最適な行動と感情のコントロール方法について解説してもらいます。
※本稿は『まんがでわかる 子どものイライラが消える本 13歳までに身につけるアンガーマネジメント』から一部抜粋・再構成したものです。
それを言わないでほしいとハッキリ伝える
＜バカにされたとき＞
〇「これは言わないでほしい」
「これはしないでほしい」
ということをわかるようにしておこう
何をされたらイヤなのかを言おう
×「◯◯ちゃんだって□□ができないくせに！」
言い返すとケンカになるかもしれないね
×「バカにするな！」
ムキになって言うと、相手も反発してくるかもしれないよ
傷つくことを言われた、バカにされたと感じたら、
「それを言わないでほしい」
と伝えることが大切です。
何を言われたら傷つくのかも人によって違いますし、相手が傷つくことを想像できなくて、からかってしまう人もいます。
イヤなことを言われたときに、
「え〜。そんなことないよ〜」
とつい笑いながら言ったり、たいして気にしていないようなそぶりを見せたりすると「言ってもいいんだ」と思われて、もっとエスカレートしてしまうこともありがちです。
ほかのまわりの人たちが言い始めると、どんどん広がってしまうこともあります。
本人が気にしないのならいいのですが、気になることであれば、相手に言ったほうがいいでしょう。
反撃するとケンカになってしまう
バカにされるようなことを、かえっておもしろおかしくおどけてしまう人もいるかもしれませんが、言われたことで傷ついたり気になったりするなら、
「そんなことを言われると、傷つくからやめて」
「それをされると、ショックなんだ」
「悲しい気持ちになったからやめてほしい」
など、伝えたほうがいいですね。
なかには、
「言わないで」
「やめて」
と、繰り返し言わないとわからない人もいます。
「◯◯ちゃんだって、できないくせに！」
と反撃したくなる気持ちもあるかもしれませんが、そうすると、本当ならしなくてもいいケンカになってしまいます。
何をしてほしくないのか、何がイヤなのかをはっきり伝えることが大切です。
苦手なタイプの子との最適な距離感
＜苦手な友だちと接しなければいけないとき＞
〇「おはよう」
「ありがとう」
くらいは言う
積極的に話をしにいかなくても、挨拶くらいはしよう
×無視をする
×「なんでこいつと一緒なんだよ」など文句を言う
×気を遣いすぎて必要以上に機嫌をとる（力関係ができてしまう）
友だちのなかには、「苦手だな」と思うタイプもいるでしょう。
そういった相手とは、無理に仲良くなる必要はありませんが、「おはよう」「さようなら」など、挨拶だけはしてもいいかもしれません。
苦手な相手を無理に避けようとしても、相手もそれを感じとってしまうこともあります。
自分の力でできる範囲でどうにかなることと、どうにもならないことがありますよね。
「どう過ごせば、イライラしないで済むかな？」
そう考えて、イライラすることを避けられるようになりましょう。
おもしろいもので、何かのきっかけで接してみたら、苦手ではなくなったということもあるものです。
話してみたら、「意外といい人だな」と思えたり、興味のあるものが同じで話がもりあがったら、とてもおもしろかったり、じつはやさしかったりして、「苦手ではない気がする」と思えることもあるかもしれませんよ。
大人でも、同じようなことはあります。
はじめは、苦手なタイプかと思っていても、話してみたらそうでもなかった、ということはあるものです。
ですから、わざわざ険悪になるようなことをしたり、あからさまに避けたりしないほうがいいでしょう。
そのうえで、無理に仲良くすることもないので、基本的な挨拶だけはしておこう、という意識でいいのではないでしょうか。
イヤなことをため込むのも考えもの
実際に、小学2年生の子にあった例をご紹介します。
学校に気の強いタイプの子がいて、その子の言うことに従う状況になっている、ということがありました。
その子がいいと言わないと、グループに入れないそうです。
そのうち、子分の立場ができて、子分の子もイヤになって、学校に行きたくないと言うようになってしまいました。
普段は普通の子でも、リーダー格の子と一緒になると悪い動きをしたり、人が変わったりすることもあったようです。
本当は、「関わりたくない」と思っているのに、どう接していいのか困ってしまい、気を遣いすぎて必要以上に、相手の機嫌をとってしまうのかもしれません。
こういったケースは、怒りを上手に表現できないために、起こっているのです。
イヤだという気持ちや、怒りの感情をうまく出せればいいのですが、ため込んで抑えてしまうのも問題です。
ほかにも、無視が順番にまわってくる、という話も耳にします。
まわりの人の目もあり、特にリーダー格の人の目を気にして、仕方なくその場の空気に合わせてしまう……ということもあるようですが、本当はどこかで連鎖を断ち切れたほうがいいでしょう。
（戸田 久実 ： アドット・コミュニケーション代表取締役、一般社団法人日本アンガーマネジメント協会代表理事）