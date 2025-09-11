元モーニング娘。でタレントの辻希美さんと杉浦太陽さんの長女・希空さんが、自身のインスタグラムを更新。最新のオフショットを公開しました。



【写真を見る】【辻希美・長女】希空 「エンジェルかわっ」 赤いTシャツ × ピンクのぬいぐるみ “ 映え ” コーデ 「髪の毛色落ち早くない？？」





希空さんが、ピンクのぬいぐるみ「エンジェル」を持った姿が印象的です。投稿では「エンジェルかわっ」とぬいぐるみへの愛着を表現するとともに、「髪の毛色落ち早くない？？」と自身のヘアカラーについても言及しています。



希空さんは投稿した写真で、赤いTシャツを身に着け、肩には白いバッグをかけた姿を披露しています。手には赤いストローが刺さった飲み物を持ち、特に目を引くのはピンク色の愛らしいぬいぐるみです。







赤いTシャツと白いバッグというシンプルながらも映える組み合わせのコーディネートで、カジュアルながらも華やかな雰囲気を醸し出しています。



希空さんのWEB上での注目は大きく、新しいインスタグラムのアカウントは、9月11日・10時30分現在、フォロワーが115.6万人。

YouTube「希空ちゃんネル」は、登録者数が68.6万人に達しています。



【担当：芸能情報ステーション】