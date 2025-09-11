BoA＆東方神起、20年越しの“初コラボ”実現！ドラマ『すべての恋が終わるとしても』の主題歌に抜擢

BoAと東方神起が特別なコラボレーションを披露する。

BoAと東方神起は、10月12日22時15分に初放送されるABCテレビ・テレビ朝日系ドラマ『すべての恋が終わるとしても』の主題歌を担当する。アジアを代表する2組のアーティストが初めて共演する楽曲ということもあり、発表と同時にファンの熱い注目を集めている。

新曲『あなたをかぞえて』は、BoAと東方神起の幻想的なハーモニーが際立つ壮大なバラードで、別れやすれ違いから生まれる切ない感情を表現し、ドラマの没入感を一層高めることが期待されている。

（写真提供＝SMエンターテインメント）BoA（左）、東方神起

BoAは「東方神起と20年以上、同じ事務所で活動してきましたが、初めてコラボレーション楽曲を発表できて嬉しいです。BoAと東方神起だからこそ届けられる特別な感性を感じていただけると思います」と語った。

ユンホは「久しぶりに日本のドラマ主題歌を担当することになりましたが、BoA先輩とのコラボということでさらにワクワクしました。3人の魅力がしっかり伝わるように一生懸命録音しました」とコメント。

チャンミンは「BoA先輩との作業がついに実現してとても光栄です。各パートごとに魅力が込められたデュエット曲なので、多くの方に一緒に歌ってもらえたら嬉しいです」と心境を明かし、今回のコラボレーションへの期待をさらに高めた。

なお、BoAと東方神起が歌う『あなたをかぞえて』の音源公開日は後日発表される予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇BoA プロフィール

1986年11月5日生まれ。本名クォン・ボア。1998年に兄の付き添いでSMエンターテインメントのオーディション会場に足を運び、スカウトされた。その後2年間、歌手デビューを目指して歌やダンスの練習に励む傍らで日本語と英語の特訓も行い、2000年8月25日にデビューアルバム『ID; Peace B』をリリースした。翌年には同タイトルの日本版シングルをリリースし、本格的に日本へ進出。2002年には『Listen to My Heart』でオリコンチャートを制し、一躍人気歌手となった。