【東京ゲームショウ2025】 会期：9月25日～9月28日 ビジネスデイ 9月25日10時～17時/9月26日10時～17時 一般公開日 9月27日9時30分～17時/9月28日9時30分～16時30分 会場：幕張メッセ

　アパレルブランド「TORCH TORCH」（トーチトーチ）は、「東京ゲームショウ2025」（TGS2025）における商品購入特典を公開した。

　TORCH TORCHブース（Hall09-W58）で商品を購入すると、「ELDEN RING NIGHTREIGN（エルデンリング ナイトレイン）」の「小壺商人のメモ帳」がもらえる。ただし、数量限定となり、なくなり次第終了する。

(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)2025 FromSoftware, Inc.