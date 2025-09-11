TORCH TORCHの「TGS2025」商品購入特典が「エルデンリング ナイトレイン」より「小壺商人のメモ帳」に決定
【東京ゲームショウ2025】 会期：9月25日～9月28日 ビジネスデイ 9月25日10時～17時/9月26日10時～17時 一般公開日 9月27日9時30分～17時/9月28日9時30分～16時30分 会場：幕張メッセ
アパレルブランド「TORCH TORCH」（トーチトーチ）は、「東京ゲームショウ2025」（TGS2025）における商品購入特典を公開した。
TORCH TORCHブース（Hall09-W58）で商品を購入すると、「ELDEN RING NIGHTREIGN（エルデンリング ナイトレイン）」の「小壺商人のメモ帳」がもらえる。ただし、数量限定となり、なくなり次第終了する。
東京ゲームショウ2025のTORCH TORCHブース（Hall09-W58）にて商品をご購入いただいたお客様には、特典として『ELDEN RING NIGHTREIGN』より「小壺商人のメモ帳」を差し上げます。イラストは芳川さん@ysqw_ による描き下ろし。どうぞお楽しみに。（※数量限定。無くなり次第終了となります） pic.twitter.com/RnXI1uftCl- TORCH TORCH (@torchtorch_jp) September 10, 2025
(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)2025 FromSoftware, Inc.