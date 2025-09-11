「絵画のようだ」IVE・ウォニョン、幻想的な美貌に酔いしれる…圧巻のオーラ放つ雑誌カット公開【PHOTO】

IVEのウォニョンが、幻想的な美しさを披露した。

【写真】「脚なっっが！」ウォニョンの“異次元すぎる体型”

ウォニョンは最近、個人インスタグラムを更新し、自身が表紙を飾ったファッション誌『Super ELLE CHINA』の撮影カットを投稿した。

公開された写真の中でウォニョンは、まるで絵画から抜け出したかのような気品をまとい、唯一無二の存在感を放っている。

鮮やかな赤色が目を引くクラシカルなセットアップの装いは、ウォニョンの凛とした表情と相まって、エレガントな雰囲気を漂わせる。また、フィット感のあるブルーのニットドレスに帽子とファーを合わせたスタイリングでは、彼女の抜群のスタイルが際立ち、洗練された大人の魅力を強調している。

（写真＝『Super ELLE CHINA』）ウォニョン

この投稿を見たファンからは「本物のお姫様だ」「息をのむ美しさ」「全てが完璧…」などの声が寄せられている。

なお、ウォニョンが所属するIVEは8月25日に新アルバム『IVE SECRET』をリリースし、活発な活動を展開している。

◇ウォニョン プロフィール

2004年8月31日生まれ。韓国・ソウル出身。STARSHIPエンターテインメントで2年間のトレーニングを受け、2018年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演。同番組で最終順位1位に輝き、IZ*ONEのセンターとしてデビューした。優れた美貌と抜群のスタイルを誇り、デビュー当初は「奇跡の14歳」と話題を呼んだ。IZ*ONE解散後、2021年12月にIVEのメンバーとしてデビュー。身長は173cm。