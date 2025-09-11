中田花奈、ランジェリー＆浴⾐姿で陶器のような白肌披露「FRIDAY」表紙登場
【モデルプレス＝2025/09/11】元乃木坂46の中田花奈が、11日発売の『FRIDAY』9⽉26⽇号（講談社）の表紙＆巻頭9ページ特集に登場。陶器のような⽩い肌が引き⽴つグラビアショットを披露している。
【写真】中田花奈、浴衣姿で美バスト輝く
タレント・経営者としても活躍の幅を広げる“美しすぎるプロ雀⼠”こと中⽥が、今号の表紙に登場。陶器のような⽩い肌が引き⽴つランジェリー姿や浴⾐姿、どこか切なさが漂う⼤⼈の⾊⾹を、⾄近距離で堪能できるスペシャルカットを届ける。誌面では、本⼈の“今”が⾚裸々に語られたインタビュー記事（※カラーページとは別掲載）も公開される。
そのほか今号には、“超逸材”と称され1st写真集の予約が殺到している⽮野ななか、エキゾチックな魅⼒と圧倒的なバストでグラビア界を揺るがす⼭⽥あい、初グラビアに挑戦した現役⼥⼦⼤⽣のお天気リポーター・中⻄花、数々のグラビア誌で活躍する『ミスマガジン2021』出⾝の⼭岡雅弥らが登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆中田花奈「FRIDAY」表紙登場
◆⽮野ななか・中⻄花らも登場
