“日本に住んでるフリ”に18万人が騙された…韓国女性ユーチューバーが視聴者を裏切り大炎上

日本在住と称していた韓国人ユーチューバーが、実際には日本に住んでいないことが明らかになり、批判を浴びている。

18万人の登録者を抱える韓国女性ユーチューバー、東京ぎゅちゃん（ぎゅいオンニ）は9月10日、「まずは私を信じて視聴してくださった皆さんに本当に申し訳ない」と切り出す動画を投稿。続けて「不十分な判断で多くの方に混乱と失望を与えてしまい、謝罪のためにこの動画を撮った」とし、「実は韓国に帰国していたにもかかわらず、その事実を明かさないまま活動を続けてきた」と打ち明けた。

（画像＝ユーチューブ）謝罪する東京ぎゅちゃん

彼女によれば、日本では10年間生活したが、新たに申請したビザが不許可となり、日本滞在を断念せざるを得なかったという。「就労ビザから経営ビザに切り替えて再申請することも可能だったが、その時は精神的に弱っていて韓国に戻った」と説明した。しかし「その事実を伝えるのが怖くて言えなかった。弁解の余地がない誤った判断だった」と認めた。

さらに「これまでの動画での軽率な口調や身振り、責任転嫁のように見えた部分についても申し訳ない」と謝罪。「誠実な姿を見せたいという思いが、結果的に誤った判断につながってしまった。視聴者をだます意図は全くなかったが、勇気が足りず愚かな選択をした。それもすべて自分の責任だ」と語った。そのうえで「今後は生活をより透明に共有し、失った信頼を回復できるよう努力する」と頭を下げた。

（写真＝東京ぎゅちゃんInstagram）

東京ギュちゃんは、日韓のあらゆる違いを紹介する動画で人気を集めたユーチューバー。しかし8日、実は1年半以上前に韓国へ戻っていたことを公表。日本で生活しているかのように動画を撮り続けていたことから、「視聴者を欺いた」として強い非難を浴びている。

