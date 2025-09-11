スバル新「“8人乗り”SUV」に反響多数！ 全長5m級モデルに「日本でも乗ってみたい」の声も！ パワフルな「ターボ」搭載の「アセント」米国仕様に寄せられた熱視線とは

スバルの8人乗りSUVに「日本でも乗ってみたい」の声も！

スバルの北米法人は2025年7月24日、現地で生産している3列シートSUV「アセント」の新たな2026年モデルを発表しました。

北米市場におけるスバル最大のSUVで、日本では売られていないモデルです。

【画像】超カッコいい！ これがスバルの新「“8人乗り”SUV」です！ 画像で見る（30枚以上）

これに対し、SNSなどにはさまざまな声が集まっています。

高性能ターボ搭載のスバル新「“8人乗り”SUV」に寄せられた声とは

アセントは、広大な道路事情や長距離移動、複数世代での家族利用といった現地のライフスタイルを念頭に開発され、2018年に生産が始まりました。

ボディサイズは全長4998mm×全幅1930mm×全高1819mm、ホイールベースは2890mm。乗車定員は7人（2-2-3）または8人（2-3-3）です。

パワーユニットは、2.4リッター水平対向4気筒ターボエンジンです。最高出力260馬力・最大トルク277lb-ftを発生します。

これにリニアトロニック（8速マニュアルモード付きCVT）とシンメトリカルAWD（全輪駆動）を組み合わせています。

今回発表された2026年モデルでは、グレード構成を見直すとともに装備の拡充が図られました。

エントリーグレードの「プレミアム」では、フォグランプを追加装備するとともにドアミラーをブラック化。上級グレードに近い見栄えとなりました。

またシート表皮には、本革のような質感を持つ防水マテリアル「StarTex」を新たに採用。さらに電動調整機能を運転席に加えて助手席にも設定するなど、利便性と快適性が向上しました。

最上級グレードの「ツーリング」は、インテリアの随所にあしらわれる木目調加飾とレザーのステッチカラーなど細部の意匠変更によって、より上質な雰囲気となります。

ボディカラーの変更点として、従来の「コズミックブルーパール」に代わって「サファイアブルーパール」が新たに設定されます。

グレードは廉価順に「プレミアム」「リミテッド」「リミテッド・ブロンズエディション」「ツーリング」「ツーリング・オニキスエディション」の5タイプを設定します。

ブロンズエディションは、ホイールやクラッディングなど外装パーツの一部をブロンズ仕上げにした仕様。オニキスエディションは、ホイールを含めて外装および内装をブラックで統一した仕様となります。

価格は4万2245ドル（約620万円）から。北米での発売は2025年秋を予定しています。

※ ※ ※

日本では売られていない大型SUVに対し、SNSなどにはさまざまな反響が寄せられています。

多かったのは「大きい！」「こりゃデカいな」「日本ではさすがに扱いづらそう」など、アメリカンサイズに驚く声です。

いっぽうで「日本でも乗ってみたい」「欧米（の3列シートSUV）でもこのくらいのサイズだから問題ない」「2.4ターボのSUVは余裕がありそう」などと、アセントに興味を示すコメントも見られました。

国内のスバル車では現在3列シート車をラインナップしておらず、こうした大型モデルには潜在的なニーズが潜んでいるのかもしれません。

スバルの英断に期待したいところです。