【ハロプラ ガンダムベース限定 ハロ [スペシャルコーティング] ゴールド＆シルバー】 10月11日 発売予定 価格：4,400円

BANDAI SPIRITSは、「ガンプラ」を主体とした総合施設「ガンダムベース」にて限定プラモデル「ハロプラ ガンダムベース限定 ハロ [スペシャルコーティング] ゴールド＆シルバー」を10月11日に発売する。価格は4,400円。

本商品は「機動戦士ガンダム」などに登場する小型ロボット「ハロ」をプラモデル化。ガンダムベース限定のゴールドメッキ、シルバーメッキ仕様で立体化したものとなっている。

手ごろなサイズ、組立てやすさで気軽に楽しめるコレクションアイテムとなっており、耳は開閉し、手足を出した状態は差し替えで再現することができる。また、内部メカもしっかりと造形されている。

(C)創通・サンライズ

※メッキパーツは、塗装工程上バラツキが生じる場合があります。予めご了承ください。