「ガンダム45周年×初音ミク」より「シャアザクぐるみ」プライズフィギュアが2026年3月登場
【シャアザクぐるみ】 2026年3月 展開予定
BANDAI SPIRITSは、「ガンダム45周年×初音ミク」企画としてプライズ商品「シャアザクぐるみ」フィギュアを2026年3月に展開開始する。
本製品は「ガンダム45周年×初音ミク」コラボMVに登場した「シャア専用ザク」の着ぐるみをまとった初音ミク。フィギュアは縫い目まできれいに再現されている。
＼ミクがシャアザクになって登場！！！／
「ガンダム45周年×初音ミク」のコラボフィギュア第2弾🎉 シャアザクぐるみが2026年3月に登場予定！！！
第1弾のザクぐるみは全国のゲームセンターに絶賛登場中🎵
取扱店舗はこちら▼https://t.co/vW8n7BkB3s@gundam_45th #GUNDAM45th #初音ミク… pic.twitter.com/uJPv0Jp0pV
(C)創通・サンライズ (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net