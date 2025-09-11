オルドス市エジンホロ旗にある採炭地盤沈下地域を活用した太陽光発電実証プロジェクト現場。（７月３０日、ドローンから、フフホト＝新華社記者／李志鵬）

【新華社フフホト9月11日】中国の一大石炭産地である内モンゴル自治区で、「石炭を掘って売る」という従来型の産業の姿が大きく変わりつつある。液化やガス化による燃料製造や、オレフィンやファインケミカルへの加工に加え、グリーン水素など新エネルギーの利用にも取り組む。こうした動きを背景に、石炭を基盤にした新しい化学工業体系の構築が進んでいる。

包頭市にある国能包頭煤化工は、石炭由来オレフィン（CTO）の世界初となる実証装置を十数年前に稼働させた。国内独自の技術を用い、年間300万トンの石炭から180万トンのメタノールを合成し、そこから60万トンのポリエチレンやポリプロピレンを生産する。年間売上高は約60億元（1元＝約21円）に上るという。

同社の展示棚には、オレフィン素材でつくった収納ボックスやおもちゃの模型、医療器具などが並ぶ。余建良（よ・けんりょう）総経理は「わが社のCTO素材は川下のメーカーに販売され、さまざまな日用品に加工される。石炭はこうして人々の暮らしに溶け込んでいる」と話す。

国能包頭煤化工の生産現場で、ポリプロピレン製品を運搬する従業員。（７月２９日撮影、フフホト＝新華社記者／李志鵬）

オルドス市では、内蒙古宝豊煤基新材料が今年、次世代型の石炭化学プロジェクトとして年産300万トン規模のCTO事業を稼働させた。韓華山（かん・かざん）総経理によると、設備を輸入から国産に置き換えたほか、再生可能エネルギー由来の電力で「グリーン水素」を製造し、化石燃料を代替。二酸化炭素（CO2）排出削減と効率向上を同時に実現している。

石炭採掘で生じた地盤沈下地を利用した再エネ事業も進む。オルドス市エジンホロ旗では、採炭中の沈下地に太陽光パネルを敷き詰め、50万キロワットの発電能力を構築した。事業者の一つ、内蒙古伊政新能源科技発展の薛峰（せつ・ほう）副総経理は「生態系修復と太陽光発電を融合させ、アグリツーリズムや果樹園など観光産業も組み合わせることで、生態・経済・社会の各面で効果を実現した」と語る。

内モンゴル自治区能源（エネルギー）局の胡成東（こ・せいとう）副局長によると、同区の石炭資源埋蔵量は全国の4分の1以上を占める。自治区は地域の状況に応じた環境配慮型の採掘技術を普及させ、炭鉱のスマート化を推進。すでにグリーン炭鉱180カ所、スマート炭鉱215カ所が整備され、それぞれ稼働中炭鉱の61％、72％を占めている。（記者/安路蒙、王靖）

国能包頭煤化工の展示棚に並ぶ、石炭由来のオレフィンを使った川下製品。（７月２９日撮影、フフホト＝新華社記者／李志鵬）

オルドス市エジンホロ旗にある採炭地盤沈下地域を活用した太陽光発電実証プロジェクト現場で、機械を使って牧草を刈り取る作業員。（７月３０日撮影、フフホト＝新華社記者／李志鵬）

国能包頭煤化工。（７月２９日撮影、フフホト＝新華社記者／李志鵬）